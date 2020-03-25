أكّدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة شابة في العشرينيات من عمرها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية وفاة فتى لم يتجاوز 18 عامًا جراء الإصابة بالفيروس. وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة، قد توفّيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة مراهق أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عامًا. ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبّب الفيروس المستجدّ بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًّا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا. وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه حتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم؛ توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وفاة شابّة بريطانية بفيروس كورونا لم تكن تعاني أي مشاكل صحية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-25 أكّدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة شابة في العشرينيات من عمرها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية وفاة فتى لم يتجاوز 18 عامًا جراء الإصابة بالفيروس.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة، قد توفّيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة مراهق أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عامًا.



ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبّب الفيروس المستجدّ بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًّا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.



وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه حتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم؛ توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 07:20 PM

اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:07 PM

وفاة شابّة بريطانية بفيروس كورونا لم تكن تعاني أي مشاكل صحية بعد يومين من وفاة فتى أمريكي في لوس أنجلوس





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أكّدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة شابة في العشرينيات من عمرها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية وفاة فتى لم يتجاوز 18 عامًا جراء الإصابة بالفيروس.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة، قد توفّيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة مراهق أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عامًا.



ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبّب الفيروس المستجدّ بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًّا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.



وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه حتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم؛ توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.