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وفاة شابّة بريطانية بفيروس كورونا لم تكن تعاني أي مشاكل صحية

بعد يومين من وفاة فتى أمريكي في لوس أنجلوس

أكّدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة شابة في العشرينيات من عمرها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية وفاة فتى لم يتجاوز 18 عامًا جراء الإصابة بالفيروس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة، قد توفّيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة مراهق أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عامًا.

ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبّب الفيروس المستجدّ بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًّا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه حتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم؛ توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

فيروس كورونا الجديد

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وفاة شابّة بريطانية بفيروس كورونا لم تكن تعاني أي مشاكل صحية
سبق

أكّدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة شابة في العشرينيات من عمرها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية وفاة فتى لم يتجاوز 18 عامًا جراء الإصابة بالفيروس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة، قد توفّيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة مراهق أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عامًا.

ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبّب الفيروس المستجدّ بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًّا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه حتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم؛ توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
07:20 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:07 PM

وفاة شابّة بريطانية بفيروس كورونا لم تكن تعاني أي مشاكل صحية

بعد يومين من وفاة فتى أمريكي في لوس أنجلوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,951

أكّدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة شابة في العشرينيات من عمرها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية وفاة فتى لم يتجاوز 18 عامًا جراء الإصابة بالفيروس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة، قد توفّيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة مراهق أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عامًا.

ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبّب الفيروس المستجدّ بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًّا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه حتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم؛ توفي منهم ما يزيد على 18 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

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