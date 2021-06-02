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"ترامب" يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس

وفق ما نقلت مراسلة أمريكية عن مقربين منه

كشفت وسائل إعلام أمريكية، معلومات بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتحدث فيها عن قرب عودته للبيت الأبيض.

وبحسب ما ذكرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول أغسطس المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر "تويتر": إن "ترامب أخبر عدداً من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس
سبق

كشفت وسائل إعلام أمريكية، معلومات بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتحدث فيها عن قرب عودته للبيت الأبيض.

وبحسب ما ذكرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول أغسطس المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر "تويتر": إن "ترامب أخبر عدداً من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
06:18 PM

"ترامب" يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس

وفق ما نقلت مراسلة أمريكية عن مقربين منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، معلومات بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتحدث فيها عن قرب عودته للبيت الأبيض.

وبحسب ما ذكرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول أغسطس المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر "تويتر": إن "ترامب أخبر عدداً من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن".

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