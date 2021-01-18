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"الحصيني" يفصلها .. موجة برد قوية تشهدها المملكة نهاية الأسبوع

الباحث في الطقس يدعو الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة إلى قوية، تشمل معظم مناطق المملكة، موضحًا أنه قد تكون أقوى موجة برد منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1442هـ .

وقال: قبيل نهاية هذا الأسبوع، سيكون التأثير الأكبر على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وتوقع "الحصيني" أن تُسجل درجة الحرارة الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر وما دون الصفر، حيث قد تصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر ، مع فرصة أمطار على أقصى الأطراف الشمالية من المملكة من خفيفة لمتوسطة واحتمال هطول ثلجي على مرتفعات تبوك".

وأضاف: تليها الوسطى "الرياض والقصيم". يتوقع أن تسجل الصغرى داخل المدن ما بين واحد فوق الصفر وأربع درجات مئوية فوق الصفر، وتسجل خارج مدن درجات من صفر إلى درجتين تحت الصفر مع فرصة تشكل الصقيع خاصة خارج المدن.

وأردف: تليها "المدينة والشرقية"، حيث يتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى العشر درجات مئوية وتزداد البرودة كلما اتجهنا شمالاً من تلك المناطق.

وتابع: في مكة المكرمة تقترب الحرارة الصغرى من 15 درجة مئوية، وفي جدة يتوقع أن تسجل الصغرى 20 درجة، في حين يكون تأثير الموجة الباردة على السواحل الجنوبية الغربية ضعيفًا، وبقية المناطق يتوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في هذه الأيام.

وأشار "الحصيني" إلى أن بداية الموجة ستكون الأربعاء 1442/6/7هـ على الشمالية والغربية والخميس على شمال الوسطى ثم بقية المناطق.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى الأسرة أو الأفراد، محذراً من أن قوة الموجة ستكون في نهاية الأسبوع وتعتبر إجازة رسمية، متوقعًا أن يصاحب الموجة نشاط في رياح قد تثير الأتربة.

وأوضح "الحصيني" أنه اعتبارًا من الأحد القادم ستخفّ قوة الموجة الباردة، مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، لكن بمعدل أقل من الأيام التي تسبق ذلك.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يفصلها .. موجة برد قوية تشهدها المملكة نهاية الأسبوع
سبق

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة إلى قوية، تشمل معظم مناطق المملكة، موضحًا أنه قد تكون أقوى موجة برد منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1442هـ .

وقال: قبيل نهاية هذا الأسبوع، سيكون التأثير الأكبر على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وتوقع "الحصيني" أن تُسجل درجة الحرارة الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر وما دون الصفر، حيث قد تصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر ، مع فرصة أمطار على أقصى الأطراف الشمالية من المملكة من خفيفة لمتوسطة واحتمال هطول ثلجي على مرتفعات تبوك".

وأضاف: تليها الوسطى "الرياض والقصيم". يتوقع أن تسجل الصغرى داخل المدن ما بين واحد فوق الصفر وأربع درجات مئوية فوق الصفر، وتسجل خارج مدن درجات من صفر إلى درجتين تحت الصفر مع فرصة تشكل الصقيع خاصة خارج المدن.

وأردف: تليها "المدينة والشرقية"، حيث يتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى العشر درجات مئوية وتزداد البرودة كلما اتجهنا شمالاً من تلك المناطق.

وتابع: في مكة المكرمة تقترب الحرارة الصغرى من 15 درجة مئوية، وفي جدة يتوقع أن تسجل الصغرى 20 درجة، في حين يكون تأثير الموجة الباردة على السواحل الجنوبية الغربية ضعيفًا، وبقية المناطق يتوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في هذه الأيام.

وأشار "الحصيني" إلى أن بداية الموجة ستكون الأربعاء 1442/6/7هـ على الشمالية والغربية والخميس على شمال الوسطى ثم بقية المناطق.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى الأسرة أو الأفراد، محذراً من أن قوة الموجة ستكون في نهاية الأسبوع وتعتبر إجازة رسمية، متوقعًا أن يصاحب الموجة نشاط في رياح قد تثير الأتربة.

وأوضح "الحصيني" أنه اعتبارًا من الأحد القادم ستخفّ قوة الموجة الباردة، مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، لكن بمعدل أقل من الأيام التي تسبق ذلك.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:38 PM

"الحصيني" يفصلها .. موجة برد قوية تشهدها المملكة نهاية الأسبوع

الباحث في الطقس يدعو الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

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فهد العتيبي - الرياض
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توقعَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة إلى قوية، تشمل معظم مناطق المملكة، موضحًا أنه قد تكون أقوى موجة برد منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1442هـ .

وقال: قبيل نهاية هذا الأسبوع، سيكون التأثير الأكبر على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وتوقع "الحصيني" أن تُسجل درجة الحرارة الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر وما دون الصفر، حيث قد تصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر ، مع فرصة أمطار على أقصى الأطراف الشمالية من المملكة من خفيفة لمتوسطة واحتمال هطول ثلجي على مرتفعات تبوك".

وأضاف: تليها الوسطى "الرياض والقصيم". يتوقع أن تسجل الصغرى داخل المدن ما بين واحد فوق الصفر وأربع درجات مئوية فوق الصفر، وتسجل خارج مدن درجات من صفر إلى درجتين تحت الصفر مع فرصة تشكل الصقيع خاصة خارج المدن.

وأردف: تليها "المدينة والشرقية"، حيث يتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى العشر درجات مئوية وتزداد البرودة كلما اتجهنا شمالاً من تلك المناطق.

وتابع: في مكة المكرمة تقترب الحرارة الصغرى من 15 درجة مئوية، وفي جدة يتوقع أن تسجل الصغرى 20 درجة، في حين يكون تأثير الموجة الباردة على السواحل الجنوبية الغربية ضعيفًا، وبقية المناطق يتوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في هذه الأيام.

وأشار "الحصيني" إلى أن بداية الموجة ستكون الأربعاء 1442/6/7هـ على الشمالية والغربية والخميس على شمال الوسطى ثم بقية المناطق.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى الأسرة أو الأفراد، محذراً من أن قوة الموجة ستكون في نهاية الأسبوع وتعتبر إجازة رسمية، متوقعًا أن يصاحب الموجة نشاط في رياح قد تثير الأتربة.

وأوضح "الحصيني" أنه اعتبارًا من الأحد القادم ستخفّ قوة الموجة الباردة، مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، لكن بمعدل أقل من الأيام التي تسبق ذلك.

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