الراجحي وآل هادي بطلان لنهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية

بحضور نائب رئيس الأولمبية ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية

توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدلله بن فهد وطلال كنسارة مدير الإدارة الإستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز، حيث اختتمت مساء أمس السبت المنافسات.

وحقق الفارس عبدالرحمن الراجحي المركز الأول في شوط الفئة الكبرى والمتوسطة معًا بعد منافسة قوية، حيث شهد شوط الفئة الكبرى تنافسًا كبيرًا بين الراجحي وصاحب المركز الثاني الفارس بدر الفرد، فيما احتلت المركز الثالث الفارسة كاميليا الغير، فيما احتل المركز الرابع الفارس علي المقعدي، ونال المركز الخامس عبدالكريم البار، فيما حل سادسًا الفارس خالد المبطي.

وشهدت منافسات شوط الفئة المتوسطة فوز الفارس عبدالرحمن الراجحي بالمركز الأول، وحل الفارس كريستيان زوبا بالمركز الثاني، ونال المركز الثالث الفارس عبدلله الشربتلي، وحصل على المركز الرابع الفارس بدر الفرد، فيما حل خامسًا خالد المبطي، وأخيرًا بالمركز السادس بندر بن محفوظ.

وحصل الفارس خالد آل هادي على المركز الأول في منافسات شوط نهائي الفئة الصغرى، بعد منافسة قوية من صاحب المركز الثاني الفارس عبدالله بن إبراهيم، وحل ثالثًا الفارس بكر بن لادن، فيما نال المركز الرابع الفارسة الأميرة العنود آل سعود، وحل خامسًا الفارس سلمان العجمي، وأخيرًا صاحب المركز السادس الفارس عبدالرحمن المطوع .

وشهدت منافسات نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز تنافسًا كبيرًا بين الفرسان والفارسات على مدار أكثر من 8 أشهر وبمشاركة 300 فارس وفارسة، وصل 30 منهم إلى النهائيات بالفئات الثلاث الصغرى والمتوسطة والكبرى.

وتم تتويج أبطال الموسم لقفز الحواجز للاتحاد السعودي للفروسية 2021، حيث تم تتويج الفارس خالد المبطي عن جائزة أفضل فارس بالموسم، وتتويج الفارسة سارة القحطاني عن فئة الشباب، فيما نال الفارس حسن آل هادي الجائزة عن فئة الناشئين.