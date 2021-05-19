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طلاب "موهبة" لـ"سبق": سعداء بلقاء وزير الطاقة ويجسّد اهتمام القيادة بشباب وشابات الوطن

قالوا: رسالتنا للموهوبين.. اهتمامكم بالعلم هو الذي سيرفع من شأن أمتنا وبلادنا

غمرت مشاعر السعادة والفرحة طلاب وطالبات "موهبة" بعد لقائهم وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم بمقر مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"؛ حيث استعرضوا أمام الوزير ابتكاراتهم ومشاريعهم التي يشاركون بها في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2021) الذي يُعقد افتراضيًّا في أمريكا، وينافس خلاله طلبة من 80 دولة.

وعبروا لـ"سبق" بتلك المناسبة عن فخرهم واعتزازهم بزيارة ولقاء وزير الطاقة الذي يجسد دعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله لشباب وشابات الوطن.

وتفصيلًا، قالت الطالبة "روبي رجب": "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".

وأضافت "رشا القحطاني": "نحن سعداء بهذه الزيارة واللفتة الجميلة من وزير الطاقة، وتجسد الدعم الدائم من قيادتنا وحكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لنا كشباب وشابات الوطن، ونحاول أن نبني مستقبلًا أفضل مع رؤية المملكة 2030".

وتابع الطالب "عبدالله الشنقيطي": "أشعر بالفخر لأني قدمت وشرحت مشروعي لوزير الطاقة، وإن شاء الله مثل هذه المشاريع تخدم الوطن".

وأكد الطالب "أسامة عرفات" أنهم "فخورون بلقاء وزير الطاقة واهتمامه بمشاريعنا نحن الطلاب"، باعثًا رسالة لزملائه الموهوبين بأن "اهتمامهم بالعلم هو الذي سيرفع من شأن أمتنا وبلادنا".

وكان معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قد انطلق لعرض ابتكارات 30 من طلبة المملكة الذين يشاركون في معرض (آيسف 2021).

ودعت مؤسسة "موهبة" الجميع إلى الدخول إلى موقع المعرض والاطلاع على هذه المشاريع والابتكارات التي سيخوض بها طلبة المملكة الذين تم تدريبهم في موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، منافسة مع طلبة من مختلف دول العالم للفوز في معرض آيسف 2021.

إلى ذلك التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم على هامش فعاليات معرض آيسف 2021 في لقاء افتراضي خاص باستخدام تقنية الواقع المعزز مع الطلبة المشاركين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم.

واطلع وزير الطاقة خلال جولة افتراضية على المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، ثم جرى نقاش مع قرابة 70 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم حول مشاريعهم المشاركة وأفكارهم ورؤيتهم والجهود السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة في العالم.

حضر اللقاء الذي استمر نحو 90 دقيقة كل من: الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة"، ونائب الرئيس التنفيذي لأرامكو مهندس نبيل الدبل، وكبير التقنيين بأرامكو مهندس أحمد الخويطر، ونائب الأمين العام لموهبة للتواصل المؤسسي الدكتور نزية العثماني، والمهندس ربيعان الشهراني من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وريهام الدوس من مشكاة، وعدد من مسؤولي "موهبة".

وكانت "موهبة" أعلنت رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات المواد والتصميم المستدام، وتقديم جائزة كبرى في المعرض العالمي.

وقالت المؤسسة: "إنها ستقدم جوائز كبرى ورعاية لأصحاب المراكز الأولى لأفضل 4 مشاريع في مجال الطاقة، كما ستقدم هذا العام عدداً من الجوائز الخاصة في مجالات STEM مقسمة إلى 12 منحة للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، و12 جائزة نقدية".

وأضاف بيان موهبة أن رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف 2021 ينبع من رؤية المملكة 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل.

وبيّنت أن الجوائز تعكس رؤيتها ورسالتها لجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية نوعية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، وخاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب "موهبة" لـ"سبق": سعداء بلقاء وزير الطاقة ويجسّد اهتمام القيادة بشباب وشابات الوطن
سبق

غمرت مشاعر السعادة والفرحة طلاب وطالبات "موهبة" بعد لقائهم وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم بمقر مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"؛ حيث استعرضوا أمام الوزير ابتكاراتهم ومشاريعهم التي يشاركون بها في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2021) الذي يُعقد افتراضيًّا في أمريكا، وينافس خلاله طلبة من 80 دولة.

وعبروا لـ"سبق" بتلك المناسبة عن فخرهم واعتزازهم بزيارة ولقاء وزير الطاقة الذي يجسد دعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله لشباب وشابات الوطن.

وتفصيلًا، قالت الطالبة "روبي رجب": "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".

وأضافت "رشا القحطاني": "نحن سعداء بهذه الزيارة واللفتة الجميلة من وزير الطاقة، وتجسد الدعم الدائم من قيادتنا وحكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لنا كشباب وشابات الوطن، ونحاول أن نبني مستقبلًا أفضل مع رؤية المملكة 2030".

وتابع الطالب "عبدالله الشنقيطي": "أشعر بالفخر لأني قدمت وشرحت مشروعي لوزير الطاقة، وإن شاء الله مثل هذه المشاريع تخدم الوطن".

وأكد الطالب "أسامة عرفات" أنهم "فخورون بلقاء وزير الطاقة واهتمامه بمشاريعنا نحن الطلاب"، باعثًا رسالة لزملائه الموهوبين بأن "اهتمامهم بالعلم هو الذي سيرفع من شأن أمتنا وبلادنا".

وكان معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قد انطلق لعرض ابتكارات 30 من طلبة المملكة الذين يشاركون في معرض (آيسف 2021).

ودعت مؤسسة "موهبة" الجميع إلى الدخول إلى موقع المعرض والاطلاع على هذه المشاريع والابتكارات التي سيخوض بها طلبة المملكة الذين تم تدريبهم في موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، منافسة مع طلبة من مختلف دول العالم للفوز في معرض آيسف 2021.

إلى ذلك التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم على هامش فعاليات معرض آيسف 2021 في لقاء افتراضي خاص باستخدام تقنية الواقع المعزز مع الطلبة المشاركين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم.

واطلع وزير الطاقة خلال جولة افتراضية على المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، ثم جرى نقاش مع قرابة 70 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم حول مشاريعهم المشاركة وأفكارهم ورؤيتهم والجهود السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة في العالم.

حضر اللقاء الذي استمر نحو 90 دقيقة كل من: الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة"، ونائب الرئيس التنفيذي لأرامكو مهندس نبيل الدبل، وكبير التقنيين بأرامكو مهندس أحمد الخويطر، ونائب الأمين العام لموهبة للتواصل المؤسسي الدكتور نزية العثماني، والمهندس ربيعان الشهراني من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وريهام الدوس من مشكاة، وعدد من مسؤولي "موهبة".

وكانت "موهبة" أعلنت رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات المواد والتصميم المستدام، وتقديم جائزة كبرى في المعرض العالمي.

وقالت المؤسسة: "إنها ستقدم جوائز كبرى ورعاية لأصحاب المراكز الأولى لأفضل 4 مشاريع في مجال الطاقة، كما ستقدم هذا العام عدداً من الجوائز الخاصة في مجالات STEM مقسمة إلى 12 منحة للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، و12 جائزة نقدية".

وأضاف بيان موهبة أن رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف 2021 ينبع من رؤية المملكة 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل.

وبيّنت أن الجوائز تعكس رؤيتها ورسالتها لجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية نوعية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، وخاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
08:13 PM

طلاب "موهبة" لـ"سبق": سعداء بلقاء وزير الطاقة ويجسّد اهتمام القيادة بشباب وشابات الوطن

قالوا: رسالتنا للموهوبين.. اهتمامكم بالعلم هو الذي سيرفع من شأن أمتنا وبلادنا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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غمرت مشاعر السعادة والفرحة طلاب وطالبات "موهبة" بعد لقائهم وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم بمقر مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"؛ حيث استعرضوا أمام الوزير ابتكاراتهم ومشاريعهم التي يشاركون بها في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2021) الذي يُعقد افتراضيًّا في أمريكا، وينافس خلاله طلبة من 80 دولة.

وعبروا لـ"سبق" بتلك المناسبة عن فخرهم واعتزازهم بزيارة ولقاء وزير الطاقة الذي يجسد دعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله لشباب وشابات الوطن.

وتفصيلًا، قالت الطالبة "روبي رجب": "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".

وأضافت "رشا القحطاني": "نحن سعداء بهذه الزيارة واللفتة الجميلة من وزير الطاقة، وتجسد الدعم الدائم من قيادتنا وحكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لنا كشباب وشابات الوطن، ونحاول أن نبني مستقبلًا أفضل مع رؤية المملكة 2030".

وتابع الطالب "عبدالله الشنقيطي": "أشعر بالفخر لأني قدمت وشرحت مشروعي لوزير الطاقة، وإن شاء الله مثل هذه المشاريع تخدم الوطن".

وأكد الطالب "أسامة عرفات" أنهم "فخورون بلقاء وزير الطاقة واهتمامه بمشاريعنا نحن الطلاب"، باعثًا رسالة لزملائه الموهوبين بأن "اهتمامهم بالعلم هو الذي سيرفع من شأن أمتنا وبلادنا".

وكان معرض مشاريع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قد انطلق لعرض ابتكارات 30 من طلبة المملكة الذين يشاركون في معرض (آيسف 2021).

ودعت مؤسسة "موهبة" الجميع إلى الدخول إلى موقع المعرض والاطلاع على هذه المشاريع والابتكارات التي سيخوض بها طلبة المملكة الذين تم تدريبهم في موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، منافسة مع طلبة من مختلف دول العالم للفوز في معرض آيسف 2021.

إلى ذلك التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم على هامش فعاليات معرض آيسف 2021 في لقاء افتراضي خاص باستخدام تقنية الواقع المعزز مع الطلبة المشاركين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم.

واطلع وزير الطاقة خلال جولة افتراضية على المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، ثم جرى نقاش مع قرابة 70 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم حول مشاريعهم المشاركة وأفكارهم ورؤيتهم والجهود السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة في العالم.

حضر اللقاء الذي استمر نحو 90 دقيقة كل من: الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة"، ونائب الرئيس التنفيذي لأرامكو مهندس نبيل الدبل، وكبير التقنيين بأرامكو مهندس أحمد الخويطر، ونائب الأمين العام لموهبة للتواصل المؤسسي الدكتور نزية العثماني، والمهندس ربيعان الشهراني من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وريهام الدوس من مشكاة، وعدد من مسؤولي "موهبة".

وكانت "موهبة" أعلنت رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات المواد والتصميم المستدام، وتقديم جائزة كبرى في المعرض العالمي.

وقالت المؤسسة: "إنها ستقدم جوائز كبرى ورعاية لأصحاب المراكز الأولى لأفضل 4 مشاريع في مجال الطاقة، كما ستقدم هذا العام عدداً من الجوائز الخاصة في مجالات STEM مقسمة إلى 12 منحة للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، و12 جائزة نقدية".

وأضاف بيان موهبة أن رعايتها لمجال الطاقة في معرض آيسف 2021 ينبع من رؤية المملكة 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل.

وبيّنت أن الجوائز تعكس رؤيتها ورسالتها لجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية نوعية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، وخاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.

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