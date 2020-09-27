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بالصور.. منسوبو  "الشؤون الإسلامية" يسطرون عبارات الولاء على جدارية

بديوان الوزارة بالرياض وبمشاركة منسوبيها ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، اليوم الأحد التاسع عشر، أعمالها وبرامجها المتزامنة مع اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث نظمت فعالية مخصصة لمنسوبيها بديوان الوزارة بالرياض ؛ للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوطنية والانتماء، وتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين، وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.

وشملت الفعالية تسطير لعبارات الانتماء والولاء على لوحة جدارية تذكارية وضعت في بهو المبنى الرئيسي للوزارة، إضافة إلى توزيع بروش بتصميم هوية اليوم الوطني، وهدايا تذكارية بهذه المناسبة للموظفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة.

الجدير بالذكر أن الوزارة واكبت اليوم الوطني بإطلاق برنامج "عز وتمكين" الذي اشتمل على عدد من البرامج الدعوية والكلمات والمحاضرات، وذلك في إطار رسالة الوزارة لبث الوعي بين أفراد المجتمع، وأداء دورها المناط بها في مثل هذه المناسبة الوطنية في الحث على تعزيز اللحمة بين القيادة والشعب من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

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بالصور.. منسوبو  "الشؤون الإسلامية" يسطرون عبارات الولاء على جدارية
سبق

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، اليوم الأحد التاسع عشر، أعمالها وبرامجها المتزامنة مع اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث نظمت فعالية مخصصة لمنسوبيها بديوان الوزارة بالرياض ؛ للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوطنية والانتماء، وتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين، وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.

وشملت الفعالية تسطير لعبارات الانتماء والولاء على لوحة جدارية تذكارية وضعت في بهو المبنى الرئيسي للوزارة، إضافة إلى توزيع بروش بتصميم هوية اليوم الوطني، وهدايا تذكارية بهذه المناسبة للموظفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة.

الجدير بالذكر أن الوزارة واكبت اليوم الوطني بإطلاق برنامج "عز وتمكين" الذي اشتمل على عدد من البرامج الدعوية والكلمات والمحاضرات، وذلك في إطار رسالة الوزارة لبث الوعي بين أفراد المجتمع، وأداء دورها المناط بها في مثل هذه المناسبة الوطنية في الحث على تعزيز اللحمة بين القيادة والشعب من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
12:17 AM

بالصور.. منسوبو  "الشؤون الإسلامية" يسطرون عبارات الولاء على جدارية

بديوان الوزارة بالرياض وبمشاركة منسوبيها ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، اليوم الأحد التاسع عشر، أعمالها وبرامجها المتزامنة مع اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث نظمت فعالية مخصصة لمنسوبيها بديوان الوزارة بالرياض ؛ للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوطنية والانتماء، وتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين، وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.

وشملت الفعالية تسطير لعبارات الانتماء والولاء على لوحة جدارية تذكارية وضعت في بهو المبنى الرئيسي للوزارة، إضافة إلى توزيع بروش بتصميم هوية اليوم الوطني، وهدايا تذكارية بهذه المناسبة للموظفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة.

الجدير بالذكر أن الوزارة واكبت اليوم الوطني بإطلاق برنامج "عز وتمكين" الذي اشتمل على عدد من البرامج الدعوية والكلمات والمحاضرات، وذلك في إطار رسالة الوزارة لبث الوعي بين أفراد المجتمع، وأداء دورها المناط بها في مثل هذه المناسبة الوطنية في الحث على تعزيز اللحمة بين القيادة والشعب من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

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