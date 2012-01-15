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صافرة "العكيري" تضبط مواجهة الاتحاد والرائد.. و"الشمراني" للشباب والاتفاق

أسندت لجنة الحكام قيادة مباراة الرائد والاتحاد، عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة سلطان العكيري، ويساعده كل من (هشام الرفاعي، محمد الشهري، عبدالله زربان، ممدوح الشهدان ومفرح الحسن).

فيما يقود الطاقم السعودي الآخر بقيادة ماجد الشمراني مواجهة الاتفاق والشباب، ويعاونه كل من ( ياسر السلطان، سعد السبيعي، خالد الجهني، محمد القرني وخلف الشمري.

ويقود لقاء أبها والباطن الحكم فيصل البلوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "العكيري" تضبط مواجهة الاتحاد والرائد.. و"الشمراني" للشباب والاتفاق
سبق

أسندت لجنة الحكام قيادة مباراة الرائد والاتحاد، عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة سلطان العكيري، ويساعده كل من (هشام الرفاعي، محمد الشهري، عبدالله زربان، ممدوح الشهدان ومفرح الحسن).

فيما يقود الطاقم السعودي الآخر بقيادة ماجد الشمراني مواجهة الاتفاق والشباب، ويعاونه كل من ( ياسر السلطان، سعد السبيعي، خالد الجهني، محمد القرني وخلف الشمري.

ويقود لقاء أبها والباطن الحكم فيصل البلوي.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:03 PM

صافرة "العكيري" تضبط مواجهة الاتحاد والرائد.. و"الشمراني" للشباب والاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسندت لجنة الحكام قيادة مباراة الرائد والاتحاد، عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة سلطان العكيري، ويساعده كل من (هشام الرفاعي، محمد الشهري، عبدالله زربان، ممدوح الشهدان ومفرح الحسن).

فيما يقود الطاقم السعودي الآخر بقيادة ماجد الشمراني مواجهة الاتفاق والشباب، ويعاونه كل من ( ياسر السلطان، سعد السبيعي، خالد الجهني، محمد القرني وخلف الشمري.

ويقود لقاء أبها والباطن الحكم فيصل البلوي.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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