النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية

بعد الإجازة التي منحت للفريق

أعلن نادي الهلال مشاركة الثنائي "مدالله العليـان وهتان باهبري" في المناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني في التدريبات، بعد إكمال برنامجيهما التأهيلي.

"ميدانياً" استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الوحدة"، ومناورة فنية على جزء من الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

ويستضيف الهلال متصدر جدول الترتيب ( 45 نقطة)، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضيفه القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية
سبق

أعلن نادي الهلال مشاركة الثنائي "مدالله العليـان وهتان باهبري" في المناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني في التدريبات، بعد إكمال برنامجيهما التأهيلي.

"ميدانياً" استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الوحدة"، ومناورة فنية على جزء من الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

ويستضيف الهلال متصدر جدول الترتيب ( 45 نقطة)، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضيفه القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:17 PM

عودة هتان والعليان تدعم أوراق الهلال أمام القادسية

بعد الإجازة التي منحت للفريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
97

أعلن نادي الهلال مشاركة الثنائي "مدالله العليـان وهتان باهبري" في المناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني في التدريبات، بعد إكمال برنامجيهما التأهيلي.

"ميدانياً" استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الوحدة"، ومناورة فنية على جزء من الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

ويستضيف الهلال متصدر جدول الترتيب ( 45 نقطة)، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضيفه القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,228
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة