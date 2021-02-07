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قادماً من الشباب.. ضمك يوقع مع وليد حزام

ظفر ضمك بخدمات لاعب الشباب وليد حزام، حيث وقعت إدارة نادي ضمك، الأحد، عقداً احترافياً مع اللاعب ليمثل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الفترة الحالية.
ولم تكشف إدارة ضمك عن قيمة العقد أو مدته، واكتفت بإعلان التعاقد مع حزام عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وسبق للشباب إعارة وليد حزام صاحب الـ26 عاماً إلى الباطن موسم 2016 وأعاره مرة أخرى إلى الباطن مطلع عام 2018، قبل أن يتعاقد معه ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي ستغلق خلال الساعات المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادماً من الشباب.. ضمك يوقع مع وليد حزام
سبق

ظفر ضمك بخدمات لاعب الشباب وليد حزام، حيث وقعت إدارة نادي ضمك، الأحد، عقداً احترافياً مع اللاعب ليمثل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الفترة الحالية.
ولم تكشف إدارة ضمك عن قيمة العقد أو مدته، واكتفت بإعلان التعاقد مع حزام عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وسبق للشباب إعارة وليد حزام صاحب الـ26 عاماً إلى الباطن موسم 2016 وأعاره مرة أخرى إلى الباطن مطلع عام 2018، قبل أن يتعاقد معه ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي ستغلق خلال الساعات المقبلة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
07:44 PM

قادماً من الشباب.. ضمك يوقع مع وليد حزام

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ظفر ضمك بخدمات لاعب الشباب وليد حزام، حيث وقعت إدارة نادي ضمك، الأحد، عقداً احترافياً مع اللاعب ليمثل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الفترة الحالية.
ولم تكشف إدارة ضمك عن قيمة العقد أو مدته، واكتفت بإعلان التعاقد مع حزام عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وسبق للشباب إعارة وليد حزام صاحب الـ26 عاماً إلى الباطن موسم 2016 وأعاره مرة أخرى إلى الباطن مطلع عام 2018، قبل أن يتعاقد معه ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي ستغلق خلال الساعات المقبلة.

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