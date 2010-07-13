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الإطاحة بـ(3489854) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضمن الحملات الميدانية المشتركة في مناطق السعودية كافة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 8 / 11 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق السعودية (3489854) مخالفًا، منهم (2721206) مخالفين لنظام الإقامة، و(538862) مخالفًا لنظام العمل، و(229786) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (58843) شخصًا، (47 %) منهم يمنيو الجنسية، و(50 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) من جنسيات أخرى. كما تم ضبط (2558) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3996) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1380) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1343) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (37) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12702) وافد مخالف، منهم (10866) رجلاً، و(1836) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (496525) مخالفًا، وإحالة (450109) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (575775) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (868065) مخالفًا.

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الإطاحة بـ(3489854) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 8 / 11 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق السعودية (3489854) مخالفًا، منهم (2721206) مخالفين لنظام الإقامة، و(538862) مخالفًا لنظام العمل، و(229786) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (58843) شخصًا، (47 %) منهم يمنيو الجنسية، و(50 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) من جنسيات أخرى. كما تم ضبط (2558) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3996) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1380) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1343) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (37) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12702) وافد مخالف، منهم (10866) رجلاً، و(1836) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (496525) مخالفًا، وإحالة (450109) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (575775) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (868065) مخالفًا.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
11:12 PM

الإطاحة بـ(3489854) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضمن الحملات الميدانية المشتركة في مناطق السعودية كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 8 / 11 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق السعودية (3489854) مخالفًا، منهم (2721206) مخالفين لنظام الإقامة، و(538862) مخالفًا لنظام العمل، و(229786) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (58843) شخصًا، (47 %) منهم يمنيو الجنسية، و(50 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) من جنسيات أخرى. كما تم ضبط (2558) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3996) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1380) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1343) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (37) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12702) وافد مخالف، منهم (10866) رجلاً، و(1836) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (496525) مخالفًا، وإحالة (450109) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (575775) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (868065) مخالفًا.

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