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"السواط "يستقبل" مدير"تراحم" بالباحة ويبحثان التعاون لرعاية السجناء بالمنطقة

استقبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط في مكتبه بالأمانة اليوم علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة (تراحم)، وتم أثناء اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الأمانة وجمعية تراحم.

وبدوره قام المدير التنفيذي للجمعية بتسليم شهادة شكر وتقدير لأمين المنطقة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة تراحم، وذلك نظير جهود الدكتور السواط الملموسة ودعمه المستمر لبرامج ومناشط اللجنة.

فيما أعرب "السواط " فى ختام اللقاء عن شكره وامتنانه البالغ لسمو أمير منطقة الباحة على هذا التكريم، مع شكره للقائمين على اللجنة ولرئيسها العقيد متقاعد خالد آل نسيله ولأعضاء المجلس وفريق العمل فيها، مؤكداً بأن هذا التكريم يستوجب منا بذل المزيد من الجهود واستمرار التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها النبيلة في سبيل خدمة الصالح العام.

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"السواط "يستقبل" مدير"تراحم" بالباحة ويبحثان التعاون لرعاية السجناء بالمنطقة
سبق

استقبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط في مكتبه بالأمانة اليوم علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة (تراحم)، وتم أثناء اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الأمانة وجمعية تراحم.

وبدوره قام المدير التنفيذي للجمعية بتسليم شهادة شكر وتقدير لأمين المنطقة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة تراحم، وذلك نظير جهود الدكتور السواط الملموسة ودعمه المستمر لبرامج ومناشط اللجنة.

فيما أعرب "السواط " فى ختام اللقاء عن شكره وامتنانه البالغ لسمو أمير منطقة الباحة على هذا التكريم، مع شكره للقائمين على اللجنة ولرئيسها العقيد متقاعد خالد آل نسيله ولأعضاء المجلس وفريق العمل فيها، مؤكداً بأن هذا التكريم يستوجب منا بذل المزيد من الجهود واستمرار التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها النبيلة في سبيل خدمة الصالح العام.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:34 PM

"السواط "يستقبل" مدير"تراحم" بالباحة ويبحثان التعاون لرعاية السجناء بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط في مكتبه بالأمانة اليوم علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة (تراحم)، وتم أثناء اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الأمانة وجمعية تراحم.

وبدوره قام المدير التنفيذي للجمعية بتسليم شهادة شكر وتقدير لأمين المنطقة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة تراحم، وذلك نظير جهود الدكتور السواط الملموسة ودعمه المستمر لبرامج ومناشط اللجنة.

فيما أعرب "السواط " فى ختام اللقاء عن شكره وامتنانه البالغ لسمو أمير منطقة الباحة على هذا التكريم، مع شكره للقائمين على اللجنة ولرئيسها العقيد متقاعد خالد آل نسيله ولأعضاء المجلس وفريق العمل فيها، مؤكداً بأن هذا التكريم يستوجب منا بذل المزيد من الجهود واستمرار التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها النبيلة في سبيل خدمة الصالح العام.

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