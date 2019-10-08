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صورة سيلفي تنتهي بمصرع عروس و3 من أهلها غرقًا

على أحد السدود بالهند.. العريس كان يصورهم ونجا من الحادث

لَقِيت عروس مصرعها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند؛ بحسب ما أفادت به الشرطة في البلاد؛ حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورًا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند؛ وفق ما أفاد به مصدر من الشرطة المحلية.

وقال المصدر دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورًا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه؛ أما العريس الذي كان يصورهم؛ فلم يسقط معهم ونجا".

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد قفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء؛ في حين غرق الآخرون، وفق ما نقلته وكالة "برس ترست أوف إنديا". ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها العامَ الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصًا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأُحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا، ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تُعد خطرة.

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صورة سيلفي تنتهي بمصرع عروس و3 من أهلها غرقًا
سبق

لَقِيت عروس مصرعها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند؛ بحسب ما أفادت به الشرطة في البلاد؛ حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورًا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند؛ وفق ما أفاد به مصدر من الشرطة المحلية.

وقال المصدر دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورًا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه؛ أما العريس الذي كان يصورهم؛ فلم يسقط معهم ونجا".

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد قفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء؛ في حين غرق الآخرون، وفق ما نقلته وكالة "برس ترست أوف إنديا". ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها العامَ الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصًا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأُحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا، ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تُعد خطرة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:49 PM

صورة سيلفي تنتهي بمصرع عروس و3 من أهلها غرقًا

على أحد السدود بالهند.. العريس كان يصورهم ونجا من الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَقِيت عروس مصرعها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند؛ بحسب ما أفادت به الشرطة في البلاد؛ حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورًا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند؛ وفق ما أفاد به مصدر من الشرطة المحلية.

وقال المصدر دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورًا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه؛ أما العريس الذي كان يصورهم؛ فلم يسقط معهم ونجا".

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد قفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء؛ في حين غرق الآخرون، وفق ما نقلته وكالة "برس ترست أوف إنديا". ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها العامَ الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصًا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأُحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا، ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تُعد خطرة.

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