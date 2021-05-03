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بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

مقتل 3 أشخاص وإصابة 27

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 آخرون بجروح؛ جراء غرق قارب أمس قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين، بحسب ما أوردت قناة "الحدث" اليوم (الاثنين).

ووثقّت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان الحادث، وقد ظهر فيها القارب البالغ طوله 12 متراً وهو يتفكّك ببطء لدى اصطدامه بالشاطئ وسط أمواج عاتية؛ مما أجبر ركابه على القفز في الماء في محاولة منهم لإنقاذ أرواحهم.

وبين المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية جيفري ستيفنسون، للصحافيين، أن القارب كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنّه قبطان القارب.

ورجّح "ستيفنسون" أن يكون الناجون مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

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بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء
سبق

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 آخرون بجروح؛ جراء غرق قارب أمس قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين، بحسب ما أوردت قناة "الحدث" اليوم (الاثنين).

ووثقّت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان الحادث، وقد ظهر فيها القارب البالغ طوله 12 متراً وهو يتفكّك ببطء لدى اصطدامه بالشاطئ وسط أمواج عاتية؛ مما أجبر ركابه على القفز في الماء في محاولة منهم لإنقاذ أرواحهم.

وبين المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية جيفري ستيفنسون، للصحافيين، أن القارب كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنّه قبطان القارب.

ورجّح "ستيفنسون" أن يكون الناجون مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:08 PM

بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

مقتل 3 أشخاص وإصابة 27

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 آخرون بجروح؛ جراء غرق قارب أمس قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين، بحسب ما أوردت قناة "الحدث" اليوم (الاثنين).

ووثقّت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان الحادث، وقد ظهر فيها القارب البالغ طوله 12 متراً وهو يتفكّك ببطء لدى اصطدامه بالشاطئ وسط أمواج عاتية؛ مما أجبر ركابه على القفز في الماء في محاولة منهم لإنقاذ أرواحهم.

وبين المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية جيفري ستيفنسون، للصحافيين، أن القارب كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنّه قبطان القارب.

ورجّح "ستيفنسون" أن يكون الناجون مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

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