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مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 98813 والوفيات 6187 شخصًا

سجلت مصر 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106397 حالة.

وتفصيلاً ..أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98813 حالة, فيما بلغ إجمالي الوفيات 6187 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106397 حالة.

وتفصيلاً ..أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98813 حالة, فيما بلغ إجمالي الوفيات 6187 حالة وفاة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
01:36 AM

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 98813 والوفيات 6187 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهره
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سجلت مصر 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106397 حالة.

وتفصيلاً ..أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98813 حالة, فيما بلغ إجمالي الوفيات 6187 حالة وفاة.

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