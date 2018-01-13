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تغريم الخطوط الباكستانية لتركها أمتعة الركاب في السعودية

قدرها 72 ألف ريال سعودي.. لها سوابق في ذلك

فرضت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، غرامة مالية على الخطوط الباكستانية (PIA)؛ لتركها أمتعة الركاب في السعودية.

وذكرت قناة "سما" الباكستانية أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 72 ألف ريال سعودي على الخطوط الباكستانية؛ لإقلاعها دون الأمتعة وتركها خلفها.

وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخطوط الباكستانية بإهمال أمتعة الركاب؛ حيث سبق أن غادرت رحلتان من الرياض إلى إسلام أباد ولاهور تاركة خلفها أمتعة الركاب.

الشركة السعودية للخدمات الأرضية الخطوط الباكستانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغريم الخطوط الباكستانية لتركها أمتعة الركاب في السعودية
سبق

فرضت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، غرامة مالية على الخطوط الباكستانية (PIA)؛ لتركها أمتعة الركاب في السعودية.

وذكرت قناة "سما" الباكستانية أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 72 ألف ريال سعودي على الخطوط الباكستانية؛ لإقلاعها دون الأمتعة وتركها خلفها.

وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخطوط الباكستانية بإهمال أمتعة الركاب؛ حيث سبق أن غادرت رحلتان من الرياض إلى إسلام أباد ولاهور تاركة خلفها أمتعة الركاب.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:36 AM

تغريم الخطوط الباكستانية لتركها أمتعة الركاب في السعودية

قدرها 72 ألف ريال سعودي.. لها سوابق في ذلك

A A A
خالد علي - الرياض
4
9,505

فرضت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، غرامة مالية على الخطوط الباكستانية (PIA)؛ لتركها أمتعة الركاب في السعودية.

وذكرت قناة "سما" الباكستانية أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 72 ألف ريال سعودي على الخطوط الباكستانية؛ لإقلاعها دون الأمتعة وتركها خلفها.

وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخطوط الباكستانية بإهمال أمتعة الركاب؛ حيث سبق أن غادرت رحلتان من الرياض إلى إسلام أباد ولاهور تاركة خلفها أمتعة الركاب.

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