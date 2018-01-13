وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخطوط الباكستانية بإهمال أمتعة الركاب؛ حيث سبق أن غادرت رحلتان من الرياض إلى إسلام أباد ولاهور تاركة خلفها أمتعة الركاب.

وذكرت قناة "سما" الباكستانية أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 72 ألف ريال سعودي على الخطوط الباكستانية؛ لإقلاعها دون الأمتعة وتركها خلفها.

فرضت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، غرامة مالية على الخطوط الباكستانية (PIA)؛ لتركها أمتعة الركاب في السعودية.

تغريم الخطوط الباكستانية لتركها أمتعة الركاب في السعودية خالد علي سبق 2020-01-12 فرضت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، غرامة مالية على الخطوط الباكستانية (PIA)؛ لتركها أمتعة الركاب في السعودية. وذكرت قناة "سما" الباكستانية أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 72 ألف ريال سعودي على الخطوط الباكستانية؛ لإقلاعها دون الأمتعة وتركها خلفها. وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخطوط الباكستانية بإهمال أمتعة الركاب؛ حيث سبق أن غادرت رحلتان من الرياض إلى إسلام أباد ولاهور تاركة خلفها أمتعة الركاب.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 08:36 AM

تغريم الخطوط الباكستانية لتركها أمتعة الركاب في السعودية قدرها 72 ألف ريال سعودي.. لها سوابق في ذلك





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فرضت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، غرامة مالية على الخطوط الباكستانية (PIA)؛ لتركها أمتعة الركاب في السعودية.

وذكرت قناة "سما" الباكستانية أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 72 ألف ريال سعودي على الخطوط الباكستانية؛ لإقلاعها دون الأمتعة وتركها خلفها.

وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخطوط الباكستانية بإهمال أمتعة الركاب؛ حيث سبق أن غادرت رحلتان من الرياض إلى إسلام أباد ولاهور تاركة خلفها أمتعة الركاب.