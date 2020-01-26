جازان .. إنقاذ حياة مريضة من نزيف حاد في الجهاز الهضمي

في عملية استغرقت 3 ساعات جرى خلالها تغيير مسار ضغط الدم

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنقاذ حياة مريضة تعاني نزيفاً حاداً في الجهاز الهضمي نتيجة وجود دوالي في الأمعاء الدقيقة، وكان من الصعب الوصول إليها بالمناظير العادية، حيث تم إسعافها بما يزيد على 15 وحدة دم نتيجة النزيف الحاد، وتقرّر على أثر ذلك إجراء تغيير مسار تدفق الدم من الوريد البابي الكبدي، وتكللت العملية -بفضل الله- بالنجاح بعد أن استغرقت 3 ساعات، جرى خلالها تغيير مسار ضغط الدم من الوريد البابي الكبدي، إلى الوريد الأجوف السفلي مع إقفال كتلة الدوالي الموجودة في الأمعاء.

وغادرت المريضة المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهي تتمتع بصحة جيدة دون وجود أيّ مضاعفات تُذكر، ولله الحمد.