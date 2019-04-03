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فلكي لـ"سبق": أرقام هلال شعبان حرجة.. ومنه نستقرئ عدة رمضان

بسبب وجوده في منطقة ضياء الشمس على ارتفاع درجتين

يتطلع المسلمون حول العالم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، لترائي هلال شعبان، ويمكن من خلاله استقراء عدة شهر رمضان المبارك.

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي ملهم محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وفريق سديم الفلكي، أنَ أرقام الحسابات الفلكية التي تعين وتساعد شعيرة ترائي الأهلّة اتباعاً للسنة النبوية الشريفة، ستكون أرقاماً حرجة بالنسبة لهلال شهر شعبان؛ بسبب وجود الهلال في منطقة ضياء الشمس على ارتفاع درجتين، والتي تكون الرؤية فيها صعبة جداً، عوضاً عن عمر وحجم الهلال الصغير جداً لحظة الترائي.

وقال الفلكي "هندي" إن اجتماع الشمس مع القمر في لحظة الاقتران، هي لحظة ولادة هلال شعبان يوم الجمعة الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت مكة، ويكون الهلال يمانياً (جنوبي)، ويكون قوس النور المضاء على سطح القمر بنحو 0.2% فقط، وهذا يجعل استحالة رؤية الهلال في أستراليا وشرق آسيا وروسيا، وتكون حرجة في وسط وغرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وكندا، وممكنة بالتلسكوب في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أن أرقام الهلال في السعودية ستكون على النحو التالي: عمر الهلال تقريباً ست ساعات، وارتفاعه حول درجتين فقط، ويبقى الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس ست دقائق في الدمام، وسبع دقائق في الرياض، ويبقى تسع دقائق في مكة، وأفضل المناطق للترائي في منطقة جازان بسبب بقاء الهلال فيها عشر دقائق.

وأشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية لا تدعو لترائي هلال شعبان؛ فالدعوة تكون لأشهر "رمضان وشوال والحج ومحرم"، لذلك يعتمد على تقويم أم القرى في دخول شهر شعبان، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج ترائي هلال شهر شعبان في رؤية هلال رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكي لـ"سبق": أرقام هلال شعبان حرجة.. ومنه نستقرئ عدة رمضان
سبق

يتطلع المسلمون حول العالم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، لترائي هلال شعبان، ويمكن من خلاله استقراء عدة شهر رمضان المبارك.

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي ملهم محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وفريق سديم الفلكي، أنَ أرقام الحسابات الفلكية التي تعين وتساعد شعيرة ترائي الأهلّة اتباعاً للسنة النبوية الشريفة، ستكون أرقاماً حرجة بالنسبة لهلال شهر شعبان؛ بسبب وجود الهلال في منطقة ضياء الشمس على ارتفاع درجتين، والتي تكون الرؤية فيها صعبة جداً، عوضاً عن عمر وحجم الهلال الصغير جداً لحظة الترائي.

وقال الفلكي "هندي" إن اجتماع الشمس مع القمر في لحظة الاقتران، هي لحظة ولادة هلال شعبان يوم الجمعة الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت مكة، ويكون الهلال يمانياً (جنوبي)، ويكون قوس النور المضاء على سطح القمر بنحو 0.2% فقط، وهذا يجعل استحالة رؤية الهلال في أستراليا وشرق آسيا وروسيا، وتكون حرجة في وسط وغرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وكندا، وممكنة بالتلسكوب في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أن أرقام الهلال في السعودية ستكون على النحو التالي: عمر الهلال تقريباً ست ساعات، وارتفاعه حول درجتين فقط، ويبقى الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس ست دقائق في الدمام، وسبع دقائق في الرياض، ويبقى تسع دقائق في مكة، وأفضل المناطق للترائي في منطقة جازان بسبب بقاء الهلال فيها عشر دقائق.

وأشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية لا تدعو لترائي هلال شعبان؛ فالدعوة تكون لأشهر "رمضان وشوال والحج ومحرم"، لذلك يعتمد على تقويم أم القرى في دخول شهر شعبان، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج ترائي هلال شهر شعبان في رؤية هلال رمضان المبارك.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
06:23 PM

فلكي لـ"سبق": أرقام هلال شعبان حرجة.. ومنه نستقرئ عدة رمضان

بسبب وجوده في منطقة ضياء الشمس على ارتفاع درجتين

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فهد العتيبي - الرياض
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يتطلع المسلمون حول العالم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، لترائي هلال شعبان، ويمكن من خلاله استقراء عدة شهر رمضان المبارك.

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي ملهم محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وفريق سديم الفلكي، أنَ أرقام الحسابات الفلكية التي تعين وتساعد شعيرة ترائي الأهلّة اتباعاً للسنة النبوية الشريفة، ستكون أرقاماً حرجة بالنسبة لهلال شهر شعبان؛ بسبب وجود الهلال في منطقة ضياء الشمس على ارتفاع درجتين، والتي تكون الرؤية فيها صعبة جداً، عوضاً عن عمر وحجم الهلال الصغير جداً لحظة الترائي.

وقال الفلكي "هندي" إن اجتماع الشمس مع القمر في لحظة الاقتران، هي لحظة ولادة هلال شعبان يوم الجمعة الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت مكة، ويكون الهلال يمانياً (جنوبي)، ويكون قوس النور المضاء على سطح القمر بنحو 0.2% فقط، وهذا يجعل استحالة رؤية الهلال في أستراليا وشرق آسيا وروسيا، وتكون حرجة في وسط وغرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وكندا، وممكنة بالتلسكوب في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أن أرقام الهلال في السعودية ستكون على النحو التالي: عمر الهلال تقريباً ست ساعات، وارتفاعه حول درجتين فقط، ويبقى الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس ست دقائق في الدمام، وسبع دقائق في الرياض، ويبقى تسع دقائق في مكة، وأفضل المناطق للترائي في منطقة جازان بسبب بقاء الهلال فيها عشر دقائق.

وأشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية لا تدعو لترائي هلال شعبان؛ فالدعوة تكون لأشهر "رمضان وشوال والحج ومحرم"، لذلك يعتمد على تقويم أم القرى في دخول شهر شعبان، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار نتائج ترائي هلال شهر شعبان في رؤية هلال رمضان المبارك.

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