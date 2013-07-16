النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق الزراعي" يموّل شركة تسويق بـ28 مليون ريال

لتنشيط عمليات تعبئة وتغليف وتدريج الخضار وتوزيعها

موّل صندوق التنمية الزراعية، شركة سلسة الدولية في منطقة الرياض بمبلغ 28 مليون ريال؛ لإنشاء مركز تسويق للمنتجات الزراعية، يتم من خلاله استخدام التقنيات الحديثة لتنشيط عملية التسويق وتعبئة وتغليف وتدريج الخضار، وتوزيعها عن طريق محلات التجزئة والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك من منطلق إدراك الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية ودعمه للمنتجات الزراعية.

ويحرص صندوق التنمية الزراعية على تنشيط العملية التسويقية في القطاع الزراعي، والعمل على دعمها بالقروض اللازمة؛ إذ يسهم منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2018م بتمويل عدد من مراكز تسويق المنتجات الزراعية.

وكان إجمالي قروضها حوالى 74 مليون ريال، وطاقتها تُقَدر بحوالى 45 ألف طن في السنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصندوق الزراعي" يموّل شركة تسويق بـ28 مليون ريال
سبق

موّل صندوق التنمية الزراعية، شركة سلسة الدولية في منطقة الرياض بمبلغ 28 مليون ريال؛ لإنشاء مركز تسويق للمنتجات الزراعية، يتم من خلاله استخدام التقنيات الحديثة لتنشيط عملية التسويق وتعبئة وتغليف وتدريج الخضار، وتوزيعها عن طريق محلات التجزئة والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك من منطلق إدراك الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية ودعمه للمنتجات الزراعية.

ويحرص صندوق التنمية الزراعية على تنشيط العملية التسويقية في القطاع الزراعي، والعمل على دعمها بالقروض اللازمة؛ إذ يسهم منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2018م بتمويل عدد من مراكز تسويق المنتجات الزراعية.

وكان إجمالي قروضها حوالى 74 مليون ريال، وطاقتها تُقَدر بحوالى 45 ألف طن في السنة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:52 PM

"الصندوق الزراعي" يموّل شركة تسويق بـ28 مليون ريال

لتنشيط عمليات تعبئة وتغليف وتدريج الخضار وتوزيعها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
334

موّل صندوق التنمية الزراعية، شركة سلسة الدولية في منطقة الرياض بمبلغ 28 مليون ريال؛ لإنشاء مركز تسويق للمنتجات الزراعية، يتم من خلاله استخدام التقنيات الحديثة لتنشيط عملية التسويق وتعبئة وتغليف وتدريج الخضار، وتوزيعها عن طريق محلات التجزئة والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك من منطلق إدراك الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية ودعمه للمنتجات الزراعية.

ويحرص صندوق التنمية الزراعية على تنشيط العملية التسويقية في القطاع الزراعي، والعمل على دعمها بالقروض اللازمة؛ إذ يسهم منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2018م بتمويل عدد من مراكز تسويق المنتجات الزراعية.

وكان إجمالي قروضها حوالى 74 مليون ريال، وطاقتها تُقَدر بحوالى 45 ألف طن في السنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,054
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,908
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,015
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,847

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة