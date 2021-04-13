وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر، باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، ويُديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادها الحكيمة.