النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر، باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، ويُديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادها الحكيمة.

وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر، باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، ويُديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادها الحكيمة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
08:58 PM

وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
246

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر، باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر خيرًا وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، ويُديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادها الحكيمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,092
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة