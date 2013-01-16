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العلماء يحدّدون 20 مؤشراً لأعراض أوميكرون.. تعرَّف عليها

حدّد العلماء 20 علامة لأعراض متحور أوميكرون؛ منها 5 أعراض رئيسة "عامة" وُجدت في جميع فيروسات كورونا، وهي: "سيلان الأنف والصداع والإرهاق والعطس والتهاب الحلق".

وأشار عددٌ من العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة إلى أنه قد تكون هناك أعراض أخرى لمتحور أوميكرون إلا أن 20 عرضاً هي الأكثر ظهوراً على المصابين بالمتحور الجديد، كما أن الأعراض تظهر بشكل أسرع من أعراض متحور دلتا .

أهم 20 مؤشراً لأعراض أوميكرون:

1- الصداع

2- سيلان الأنف

3- الإعياء

4- العطس

5- التهاب الحلق

6- السعال المستمر

7- اختلاف الصوت "صوت غليظ "

8- القشعريرة

9- الحمّى

10- الشعور بالدوخات

11- ضباب الدماغ "أحد الاضطربات الذهنية التي تؤثر في قدرة التفكير والقيام بالأنشطة المختلفة وتؤثر في الذاكرة "

12- رائحة متغيرة

13- ألم في منطقة العين

14- ألم في العضلات

15- فقدان الشهية

16- فقدان حاسة الشم

17- ألم في الصدر

18- تورم الغدد

19- الشعور بالإحباط أو الكآبة

20- التعرق الليلي

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العلماء يحدّدون 20 مؤشراً لأعراض أوميكرون.. تعرَّف عليها
سبق

حدّد العلماء 20 علامة لأعراض متحور أوميكرون؛ منها 5 أعراض رئيسة "عامة" وُجدت في جميع فيروسات كورونا، وهي: "سيلان الأنف والصداع والإرهاق والعطس والتهاب الحلق".

وأشار عددٌ من العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة إلى أنه قد تكون هناك أعراض أخرى لمتحور أوميكرون إلا أن 20 عرضاً هي الأكثر ظهوراً على المصابين بالمتحور الجديد، كما أن الأعراض تظهر بشكل أسرع من أعراض متحور دلتا .

أهم 20 مؤشراً لأعراض أوميكرون:

1- الصداع

2- سيلان الأنف

3- الإعياء

4- العطس

5- التهاب الحلق

6- السعال المستمر

7- اختلاف الصوت "صوت غليظ "

8- القشعريرة

9- الحمّى

10- الشعور بالدوخات

11- ضباب الدماغ "أحد الاضطربات الذهنية التي تؤثر في قدرة التفكير والقيام بالأنشطة المختلفة وتؤثر في الذاكرة "

12- رائحة متغيرة

13- ألم في منطقة العين

14- ألم في العضلات

15- فقدان الشهية

16- فقدان حاسة الشم

17- ألم في الصدر

18- تورم الغدد

19- الشعور بالإحباط أو الكآبة

20- التعرق الليلي

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:29 AM

العلماء يحدّدون 20 مؤشراً لأعراض أوميكرون.. تعرَّف عليها

A A A
خالد علي - الرياض
0
3,902

حدّد العلماء 20 علامة لأعراض متحور أوميكرون؛ منها 5 أعراض رئيسة "عامة" وُجدت في جميع فيروسات كورونا، وهي: "سيلان الأنف والصداع والإرهاق والعطس والتهاب الحلق".

وأشار عددٌ من العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة إلى أنه قد تكون هناك أعراض أخرى لمتحور أوميكرون إلا أن 20 عرضاً هي الأكثر ظهوراً على المصابين بالمتحور الجديد، كما أن الأعراض تظهر بشكل أسرع من أعراض متحور دلتا .

أهم 20 مؤشراً لأعراض أوميكرون:

1- الصداع

2- سيلان الأنف

3- الإعياء

4- العطس

5- التهاب الحلق

6- السعال المستمر

7- اختلاف الصوت "صوت غليظ "

8- القشعريرة

9- الحمّى

10- الشعور بالدوخات

11- ضباب الدماغ "أحد الاضطربات الذهنية التي تؤثر في قدرة التفكير والقيام بالأنشطة المختلفة وتؤثر في الذاكرة "

12- رائحة متغيرة

13- ألم في منطقة العين

14- ألم في العضلات

15- فقدان الشهية

16- فقدان حاسة الشم

17- ألم في الصدر

18- تورم الغدد

19- الشعور بالإحباط أو الكآبة

20- التعرق الليلي

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