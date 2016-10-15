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"مدني الطائف" ينفذ فرضية سقوط طفل داخل بئر ارتوازية

تهدف إلى الارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، تمريناً فرضياً لمحاكات سقوط طفل داخل بئر ارتوازية بجوار حديقة الملك فهد بحي الخالدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، قائلاً: إن الهدف من هذا التمرين الفرضي الاستعداد لأي طارئ لمواجهة حوادث الآبار الارتوازية والارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة، وذلك لرفع أداء الفرق وتلمّس أوجه التطور والقصور، مع التعرف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.

وأضاف: الجهات المشاركة في الخطة هي: "هيئة الهلال الأحمر، والأمانة، والشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والصحة".

فرضية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الطائف" ينفذ فرضية سقوط طفل داخل بئر ارتوازية
سبق

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، تمريناً فرضياً لمحاكات سقوط طفل داخل بئر ارتوازية بجوار حديقة الملك فهد بحي الخالدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، قائلاً: إن الهدف من هذا التمرين الفرضي الاستعداد لأي طارئ لمواجهة حوادث الآبار الارتوازية والارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة، وذلك لرفع أداء الفرق وتلمّس أوجه التطور والقصور، مع التعرف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.

وأضاف: الجهات المشاركة في الخطة هي: "هيئة الهلال الأحمر، والأمانة، والشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والصحة".

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:50 PM

"مدني الطائف" ينفذ فرضية سقوط طفل داخل بئر ارتوازية

تهدف إلى الارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، تمريناً فرضياً لمحاكات سقوط طفل داخل بئر ارتوازية بجوار حديقة الملك فهد بحي الخالدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، قائلاً: إن الهدف من هذا التمرين الفرضي الاستعداد لأي طارئ لمواجهة حوادث الآبار الارتوازية والارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة، وذلك لرفع أداء الفرق وتلمّس أوجه التطور والقصور، مع التعرف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.

وأضاف: الجهات المشاركة في الخطة هي: "هيئة الهلال الأحمر، والأمانة، والشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والصحة".

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