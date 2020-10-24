النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا

جلس في سيارته في حالة صدمة

وثّقت كاميرا المراقبة داخل السيارة نجاة أب بريطاني بأعجوبة من حادث خلال ذهابه إلى مدرسة نجله؛ حيث سقطت شجرة كبيرة حطمت زجاج السيارة الأمامي وجزءًا من الهيكل بسبب الرياح.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان أدريان ستيفانو، 40 عامًا، في طريقه لاصطحاب ابنه أليكس، 13 عامًا، من المدرسة في 25 سبتمبر عندما توقف في إشارة مرور بمقاطعة إسيكس شرقي إنجلترا.

وأظهرت كاميرا المراقبة لحظة لا تصدق عندما تقدم ستيفانو بسيارته إلى الأمام بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر، لكن بعد ثوانٍ وبدون سابق إنذار على الإطلاق سقطت شجرة ضخمة على اليسار فوق سيارته، وكادت أن تسحقه.

ويظهر في الفيديو أنه يجلس داخل سيارته في حالة صدمة بعد الاصطدام الذي شبهه بـ"اصطدامه بقطار"، وكانت الأرصاد قد حذرت من رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة في أنحاء إسيكس؛ ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار؛ حيث الاصطدام بأغصان الشجرة الضخمة التي حطمت الزجاج في مقدمة سيارته.

وكان ستيفانو قد اشترى سيارته الجديدة فولكس فاجن باسات قبل أربعة أشهر فقط بـ18 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنها أصيبت بدمار كبير، لكن المهم أن الله قد أنقذ حياته.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا
سبق

وثّقت كاميرا المراقبة داخل السيارة نجاة أب بريطاني بأعجوبة من حادث خلال ذهابه إلى مدرسة نجله؛ حيث سقطت شجرة كبيرة حطمت زجاج السيارة الأمامي وجزءًا من الهيكل بسبب الرياح.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان أدريان ستيفانو، 40 عامًا، في طريقه لاصطحاب ابنه أليكس، 13 عامًا، من المدرسة في 25 سبتمبر عندما توقف في إشارة مرور بمقاطعة إسيكس شرقي إنجلترا.

وأظهرت كاميرا المراقبة لحظة لا تصدق عندما تقدم ستيفانو بسيارته إلى الأمام بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر، لكن بعد ثوانٍ وبدون سابق إنذار على الإطلاق سقطت شجرة ضخمة على اليسار فوق سيارته، وكادت أن تسحقه.

ويظهر في الفيديو أنه يجلس داخل سيارته في حالة صدمة بعد الاصطدام الذي شبهه بـ"اصطدامه بقطار"، وكانت الأرصاد قد حذرت من رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة في أنحاء إسيكس؛ ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار؛ حيث الاصطدام بأغصان الشجرة الضخمة التي حطمت الزجاج في مقدمة سيارته.

وكان ستيفانو قد اشترى سيارته الجديدة فولكس فاجن باسات قبل أربعة أشهر فقط بـ18 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنها أصيبت بدمار كبير، لكن المهم أن الله قد أنقذ حياته.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:39 PM

بالفيديو.. شاهد ما فعلته شجرة ضخمة بسيارة في بريطانيا

جلس في سيارته في حالة صدمة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
615

وثّقت كاميرا المراقبة داخل السيارة نجاة أب بريطاني بأعجوبة من حادث خلال ذهابه إلى مدرسة نجله؛ حيث سقطت شجرة كبيرة حطمت زجاج السيارة الأمامي وجزءًا من الهيكل بسبب الرياح.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان أدريان ستيفانو، 40 عامًا، في طريقه لاصطحاب ابنه أليكس، 13 عامًا، من المدرسة في 25 سبتمبر عندما توقف في إشارة مرور بمقاطعة إسيكس شرقي إنجلترا.

وأظهرت كاميرا المراقبة لحظة لا تصدق عندما تقدم ستيفانو بسيارته إلى الأمام بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر، لكن بعد ثوانٍ وبدون سابق إنذار على الإطلاق سقطت شجرة ضخمة على اليسار فوق سيارته، وكادت أن تسحقه.

ويظهر في الفيديو أنه يجلس داخل سيارته في حالة صدمة بعد الاصطدام الذي شبهه بـ"اصطدامه بقطار"، وكانت الأرصاد قد حذرت من رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة في أنحاء إسيكس؛ ما تسبب في سقوط عدد من الأشجار؛ حيث الاصطدام بأغصان الشجرة الضخمة التي حطمت الزجاج في مقدمة سيارته.

وكان ستيفانو قد اشترى سيارته الجديدة فولكس فاجن باسات قبل أربعة أشهر فقط بـ18 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنها أصيبت بدمار كبير، لكن المهم أن الله قد أنقذ حياته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,371
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,652

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة