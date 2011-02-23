إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا
في الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 95992؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.
فيروس كورونا الجديد
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-23
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 95992؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:27 AM
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا
في الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 95992؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.