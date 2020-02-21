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متخصص تغذية: حمض الفوليك ضروري للزوج والزوجة قبل الحمل

"الأحمدي" أكد على أهميته لصحة الأم والجنين وتحسين الحالة النفسية

أكد الدكتور محمد الأحمدي، المتخصص في التغذية، لبرنامج "من السعودية" بالقناة السعودية؛ على ضرورة مشاركة الأزواج زوجاتهم في الإكثار من تناول حمض الفوليك، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نية الحمل، نظراً لفائدة هذا الحمض القوية للمولود المقبل.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الأحمدي أن حمض الفوليك هو حمض يوجد في عديد من المواد الغذائية، ولكن لضرورته يجب تناوله أيضاً كمكمل غذائي، حيث له فوائد كثيرة؛ منها المساعدة على تعزيز صحة الأم والجنين أثناء الحمل، بالاستفادة القصوى من الحديد وفيتامين B12 والأحماض الدهنية، إلى جانب حفاظه على صحة القلب، والوقاية من السرطانات، والمساعدة في الوقاية من الإصابة بالزهايمر، ومن الاكتئاب، وتحسين الحالة النفسية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متخصص تغذية: حمض الفوليك ضروري للزوج والزوجة قبل الحمل
سبق

أكد الدكتور محمد الأحمدي، المتخصص في التغذية، لبرنامج "من السعودية" بالقناة السعودية؛ على ضرورة مشاركة الأزواج زوجاتهم في الإكثار من تناول حمض الفوليك، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نية الحمل، نظراً لفائدة هذا الحمض القوية للمولود المقبل.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الأحمدي أن حمض الفوليك هو حمض يوجد في عديد من المواد الغذائية، ولكن لضرورته يجب تناوله أيضاً كمكمل غذائي، حيث له فوائد كثيرة؛ منها المساعدة على تعزيز صحة الأم والجنين أثناء الحمل، بالاستفادة القصوى من الحديد وفيتامين B12 والأحماض الدهنية، إلى جانب حفاظه على صحة القلب، والوقاية من السرطانات، والمساعدة في الوقاية من الإصابة بالزهايمر، ومن الاكتئاب، وتحسين الحالة النفسية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:16 PM

متخصص تغذية: حمض الفوليك ضروري للزوج والزوجة قبل الحمل

"الأحمدي" أكد على أهميته لصحة الأم والجنين وتحسين الحالة النفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد الدكتور محمد الأحمدي، المتخصص في التغذية، لبرنامج "من السعودية" بالقناة السعودية؛ على ضرورة مشاركة الأزواج زوجاتهم في الإكثار من تناول حمض الفوليك، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نية الحمل، نظراً لفائدة هذا الحمض القوية للمولود المقبل.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الأحمدي أن حمض الفوليك هو حمض يوجد في عديد من المواد الغذائية، ولكن لضرورته يجب تناوله أيضاً كمكمل غذائي، حيث له فوائد كثيرة؛ منها المساعدة على تعزيز صحة الأم والجنين أثناء الحمل، بالاستفادة القصوى من الحديد وفيتامين B12 والأحماض الدهنية، إلى جانب حفاظه على صحة القلب، والوقاية من السرطانات، والمساعدة في الوقاية من الإصابة بالزهايمر، ومن الاكتئاب، وتحسين الحالة النفسية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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14,236
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