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نائب رئيس النيجر يشيد بدور المملكة الإنساني وجهود الندوة التنموية ببلاده

اطلع على المساعدات والمشروعات الحيوية كحفر الآبار وبناء المساجد وتوزيع السلال

أشاد نائب رئيس النيجر ورئيس الحزب الحاكم فوماكي جادو بدور الندوة العالمية للشباب الإسلامي وجهودها التنموية في برامجها ومشروعاتها التي يستفيد منها المجتمع بالنيجر.

جاء ذلك لدى زيارة مدير مكتب الندوة لفوماكي في مقر عمله لتعريفه بأعمال ومشاريع الندوة في النيجر والتنسيق والتعاون في المشروعات القادمة التي تزمع الندوة إلى تنفيذها.

وأثنى "فوماكي" على المساعدات الدؤوبة للندوة وما تقدمه لبلاده من أعمال إنسانية ومشروعات حيوية كحفر الآبار والمساجد وتوزيع السلال الغذائية في مختلف المناطق.

ولفت إلى دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ودعمها المتواصل الذي يمتد شرقًا وغربًا؛ للتخفيف من النوازل والأزمات التي تصيب العديد من دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس النيجر يشيد بدور المملكة الإنساني وجهود الندوة التنموية ببلاده
سبق

أشاد نائب رئيس النيجر ورئيس الحزب الحاكم فوماكي جادو بدور الندوة العالمية للشباب الإسلامي وجهودها التنموية في برامجها ومشروعاتها التي يستفيد منها المجتمع بالنيجر.

جاء ذلك لدى زيارة مدير مكتب الندوة لفوماكي في مقر عمله لتعريفه بأعمال ومشاريع الندوة في النيجر والتنسيق والتعاون في المشروعات القادمة التي تزمع الندوة إلى تنفيذها.

وأثنى "فوماكي" على المساعدات الدؤوبة للندوة وما تقدمه لبلاده من أعمال إنسانية ومشروعات حيوية كحفر الآبار والمساجد وتوزيع السلال الغذائية في مختلف المناطق.

ولفت إلى دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ودعمها المتواصل الذي يمتد شرقًا وغربًا؛ للتخفيف من النوازل والأزمات التي تصيب العديد من دول العالم.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:58 PM

نائب رئيس النيجر يشيد بدور المملكة الإنساني وجهود الندوة التنموية ببلاده

اطلع على المساعدات والمشروعات الحيوية كحفر الآبار وبناء المساجد وتوزيع السلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد نائب رئيس النيجر ورئيس الحزب الحاكم فوماكي جادو بدور الندوة العالمية للشباب الإسلامي وجهودها التنموية في برامجها ومشروعاتها التي يستفيد منها المجتمع بالنيجر.

جاء ذلك لدى زيارة مدير مكتب الندوة لفوماكي في مقر عمله لتعريفه بأعمال ومشاريع الندوة في النيجر والتنسيق والتعاون في المشروعات القادمة التي تزمع الندوة إلى تنفيذها.

وأثنى "فوماكي" على المساعدات الدؤوبة للندوة وما تقدمه لبلاده من أعمال إنسانية ومشروعات حيوية كحفر الآبار والمساجد وتوزيع السلال الغذائية في مختلف المناطق.

ولفت إلى دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ودعمها المتواصل الذي يمتد شرقًا وغربًا؛ للتخفيف من النوازل والأزمات التي تصيب العديد من دول العالم.

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