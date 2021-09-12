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"النقل": نستهدف المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق عام 2030

من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة وعبر استراتيجيتها الوطنية

تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى الوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق بحلول 2030م.

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ37، فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ30 عالميًّا، وواصلت تقدمها أيضًا في عام 2019م؛ إذ احتلت المركز الـ26 عالميًّا، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالميًّا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرة السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%؛ مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليارات ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل": نستهدف المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق عام 2030
سبق

تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى الوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق بحلول 2030م.

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ37، فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ30 عالميًّا، وواصلت تقدمها أيضًا في عام 2019م؛ إذ احتلت المركز الـ26 عالميًّا، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالميًّا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرة السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%؛ مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليارات ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:03 PM

"النقل": نستهدف المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق عام 2030

من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة وعبر استراتيجيتها الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى الوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق بحلول 2030م.

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ37، فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ30 عالميًّا، وواصلت تقدمها أيضًا في عام 2019م؛ إذ احتلت المركز الـ26 عالميًّا، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالميًّا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرة السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%؛ مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليارات ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.

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