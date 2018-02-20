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شاهد بالفيديو.. جَلْد العريس بالسوط شرط للزواج!!

في إحدى الدول العربية

أظهر مقطع فيديو، تم نشره على موقع اليوتيوب، وتداولته العديد من الصحف العربية، بعض عادات الزواج في السودان، منها قيام شقيق العروس بجَلْد العريس بـ"السوط"، وجَعْل ذلك شرطًا لإتمام الزواج! فيما يقوم العريس في قبائل أخرى بجَلْد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحمُّلهم!

وتأتي من ضمن العادات أيضًا حبس العروس في المنزل شهرًا كاملاً دون السماح للعريس بأن يراها؛ حتى يشعر بالفرق عندما يراها وهي مزينة بالحناء وبشرتها صافية ومختلفة.

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شاهد بالفيديو.. جَلْد العريس بالسوط شرط للزواج!!
سبق

أظهر مقطع فيديو، تم نشره على موقع اليوتيوب، وتداولته العديد من الصحف العربية، بعض عادات الزواج في السودان، منها قيام شقيق العروس بجَلْد العريس بـ"السوط"، وجَعْل ذلك شرطًا لإتمام الزواج! فيما يقوم العريس في قبائل أخرى بجَلْد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحمُّلهم!

وتأتي من ضمن العادات أيضًا حبس العروس في المنزل شهرًا كاملاً دون السماح للعريس بأن يراها؛ حتى يشعر بالفرق عندما يراها وهي مزينة بالحناء وبشرتها صافية ومختلفة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
08:51 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:36 AM

شاهد بالفيديو.. جَلْد العريس بالسوط شرط للزواج!!

في إحدى الدول العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
17,447

أظهر مقطع فيديو، تم نشره على موقع اليوتيوب، وتداولته العديد من الصحف العربية، بعض عادات الزواج في السودان، منها قيام شقيق العروس بجَلْد العريس بـ"السوط"، وجَعْل ذلك شرطًا لإتمام الزواج! فيما يقوم العريس في قبائل أخرى بجَلْد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحمُّلهم!

وتأتي من ضمن العادات أيضًا حبس العروس في المنزل شهرًا كاملاً دون السماح للعريس بأن يراها؛ حتى يشعر بالفرق عندما يراها وهي مزينة بالحناء وبشرتها صافية ومختلفة.

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