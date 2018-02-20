شاهد بالفيديو.. جَلْد العريس بالسوط شرط للزواج!!

في إحدى الدول العربية

أظهر مقطع فيديو، تم نشره على موقع اليوتيوب، وتداولته العديد من الصحف العربية، بعض عادات الزواج في السودان، منها قيام شقيق العروس بجَلْد العريس بـ"السوط"، وجَعْل ذلك شرطًا لإتمام الزواج! فيما يقوم العريس في قبائل أخرى بجَلْد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحمُّلهم!

وتأتي من ضمن العادات أيضًا حبس العروس في المنزل شهرًا كاملاً دون السماح للعريس بأن يراها؛ حتى يشعر بالفرق عندما يراها وهي مزينة بالحناء وبشرتها صافية ومختلفة.