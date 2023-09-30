النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في اليوم الوطني 91.. مبادرة "فينا خير" تكرم رواد العطاء

برعاية "فيصل بن سلطان"

احتفل مجلس إدارة مبادرة "فينا خير"، ⁩بتكريم رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم ومجتمعهم، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 91.

جاء ذلك بحضور أمير التطوع والعطاء، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، والمستشار عبد العزيز الحسين.

واستقبل مؤسس المبادرة عبيد البرغش، وأعضاء المبادرة، راعي الحفل وصحبه الكرام في المكان المعدّ للمناسبة.

وكانت بداية الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم توالت فقرات الحفل الذي قدّمه يحيى زيلع.

وقدم عبيد البرغش تقريرًا عن إنجازات المبادرة خلال هذا العام؛ حيث كان هناك العديد من الشراكات المجتمعية والمبادرات النوعية.

ثم تحدث راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر؛ حيث وجه الشكر للمبادرة ومؤسّسها، معربًا عن سروره بالنجاح الملحوظ لفريق العمل.

بعدها تحدث المستشار عبد العزيز الحسين، الذي أكد أهمية العمل التطوعي، وعبّر عن سروره لحضور مثل هذه المبادرات التي يقودها شباب وطننا المعطاء، ثم قصيدة شعرية للشاعر سعد آل شائع، تلاها أناشيد وطنية لبراعم مبادرة "فينا خير".

ثم كرم راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، بحضور المستشار عبد العزيز الحسين، ومؤسس المبادرة عبيد البرغش، رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم من رجال أعمال وإعلاميين وشركاء النجاح وبراعم الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في اليوم الوطني 91.. مبادرة "فينا خير" تكرم رواد العطاء
سبق

احتفل مجلس إدارة مبادرة "فينا خير"، ⁩بتكريم رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم ومجتمعهم، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 91.

جاء ذلك بحضور أمير التطوع والعطاء، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، والمستشار عبد العزيز الحسين.

واستقبل مؤسس المبادرة عبيد البرغش، وأعضاء المبادرة، راعي الحفل وصحبه الكرام في المكان المعدّ للمناسبة.

وكانت بداية الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم توالت فقرات الحفل الذي قدّمه يحيى زيلع.

وقدم عبيد البرغش تقريرًا عن إنجازات المبادرة خلال هذا العام؛ حيث كان هناك العديد من الشراكات المجتمعية والمبادرات النوعية.

ثم تحدث راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر؛ حيث وجه الشكر للمبادرة ومؤسّسها، معربًا عن سروره بالنجاح الملحوظ لفريق العمل.

بعدها تحدث المستشار عبد العزيز الحسين، الذي أكد أهمية العمل التطوعي، وعبّر عن سروره لحضور مثل هذه المبادرات التي يقودها شباب وطننا المعطاء، ثم قصيدة شعرية للشاعر سعد آل شائع، تلاها أناشيد وطنية لبراعم مبادرة "فينا خير".

ثم كرم راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، بحضور المستشار عبد العزيز الحسين، ومؤسس المبادرة عبيد البرغش، رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم من رجال أعمال وإعلاميين وشركاء النجاح وبراعم الوطن.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
04:46 PM

في اليوم الوطني 91.. مبادرة "فينا خير" تكرم رواد العطاء

برعاية "فيصل بن سلطان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

احتفل مجلس إدارة مبادرة "فينا خير"، ⁩بتكريم رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم ومجتمعهم، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 91.

جاء ذلك بحضور أمير التطوع والعطاء، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، والمستشار عبد العزيز الحسين.

واستقبل مؤسس المبادرة عبيد البرغش، وأعضاء المبادرة، راعي الحفل وصحبه الكرام في المكان المعدّ للمناسبة.

وكانت بداية الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم توالت فقرات الحفل الذي قدّمه يحيى زيلع.

وقدم عبيد البرغش تقريرًا عن إنجازات المبادرة خلال هذا العام؛ حيث كان هناك العديد من الشراكات المجتمعية والمبادرات النوعية.

ثم تحدث راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر؛ حيث وجه الشكر للمبادرة ومؤسّسها، معربًا عن سروره بالنجاح الملحوظ لفريق العمل.

بعدها تحدث المستشار عبد العزيز الحسين، الذي أكد أهمية العمل التطوعي، وعبّر عن سروره لحضور مثل هذه المبادرات التي يقودها شباب وطننا المعطاء، ثم قصيدة شعرية للشاعر سعد آل شائع، تلاها أناشيد وطنية لبراعم مبادرة "فينا خير".

ثم كرم راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، بحضور المستشار عبد العزيز الحسين، ومؤسس المبادرة عبيد البرغش، رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم من رجال أعمال وإعلاميين وشركاء النجاح وبراعم الوطن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,132
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة