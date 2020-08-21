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3 نصائح من "طائر الحرم".. فيديو لـ"الحربي" وهو في طريقه للصلاة

المُعمّر صاحب الـ128 عامًا لم تَفُتْه الصلوات بالحرم منذ عشرات السنين

تَداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بشكل لافت، مقطع فيديو يُظهر عيضة بن عائض الحربي، الذي يتجاوز سنه 128 عامًا، ويلقب بـ"طائر الحرم"، ذاهبًا لأداء الصلاة بالمسجد الحرام؛ حيث إنه لم تَفُتْه الصلاة فيه منذ عشرات السنين.

وأظهر المقطع المعمّر "الحربي" يسير على قدميه باتجاه المسجد الحرام لأداء الصلاة، وعندما طلب منه مصور مقطع الفيديو، النصيحة، قال "الحربي": أعطيك ثلاث نصائح، ليس نصيحة واحدة فقط؛ الأولى: أوصي نفسي وأوصيك بتقوى الله في السر والعلن. والثانية: أوصيك برضا الله، ثم رضا الوالدين، وأبشر بالخير مع تقوى الله. والثالثة: أداء الصلاة على وقتها، وأبشر بالخير مع تقوى الله.

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3 نصائح من "طائر الحرم".. فيديو لـ"الحربي" وهو في طريقه للصلاة
سبق

تَداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بشكل لافت، مقطع فيديو يُظهر عيضة بن عائض الحربي، الذي يتجاوز سنه 128 عامًا، ويلقب بـ"طائر الحرم"، ذاهبًا لأداء الصلاة بالمسجد الحرام؛ حيث إنه لم تَفُتْه الصلاة فيه منذ عشرات السنين.

وأظهر المقطع المعمّر "الحربي" يسير على قدميه باتجاه المسجد الحرام لأداء الصلاة، وعندما طلب منه مصور مقطع الفيديو، النصيحة، قال "الحربي": أعطيك ثلاث نصائح، ليس نصيحة واحدة فقط؛ الأولى: أوصي نفسي وأوصيك بتقوى الله في السر والعلن. والثانية: أوصيك برضا الله، ثم رضا الوالدين، وأبشر بالخير مع تقوى الله. والثالثة: أداء الصلاة على وقتها، وأبشر بالخير مع تقوى الله.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
03:15 PM

3 نصائح من "طائر الحرم".. فيديو لـ"الحربي" وهو في طريقه للصلاة

المُعمّر صاحب الـ128 عامًا لم تَفُتْه الصلوات بالحرم منذ عشرات السنين

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
8,724

تَداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بشكل لافت، مقطع فيديو يُظهر عيضة بن عائض الحربي، الذي يتجاوز سنه 128 عامًا، ويلقب بـ"طائر الحرم"، ذاهبًا لأداء الصلاة بالمسجد الحرام؛ حيث إنه لم تَفُتْه الصلاة فيه منذ عشرات السنين.

وأظهر المقطع المعمّر "الحربي" يسير على قدميه باتجاه المسجد الحرام لأداء الصلاة، وعندما طلب منه مصور مقطع الفيديو، النصيحة، قال "الحربي": أعطيك ثلاث نصائح، ليس نصيحة واحدة فقط؛ الأولى: أوصي نفسي وأوصيك بتقوى الله في السر والعلن. والثانية: أوصيك برضا الله، ثم رضا الوالدين، وأبشر بالخير مع تقوى الله. والثالثة: أداء الصلاة على وقتها، وأبشر بالخير مع تقوى الله.

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