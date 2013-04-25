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عربات وطائرات.. "إحصاء فبراير" يكشف أهم سلع التصدير والاستيراد

بلغ حجم التجارة في الشهر نفسه 25.41 مليار ريال والميزان 25 ملياراً

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ،اليوم، أن إجمالي الصادرات لشهر فبراير الماضي بلغ 65.78 مليار ريال ، فيما بلغ إجمالي الواردات لنفس الشهر 40.37 مليار ريال وحجم التجارة 106.5 مليارات، فيما بلغ الميزان التجاري لهذا الشهر 25.41 مليار ريال.

وتصدرت المنتجات المعدنية أهم السلع المصدرة ، فيما كانت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المستوردة تلتها عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة.

وقالت "الإحصاء" ،في تقرير لها اليوم، إن أهم الدول الشريكة للصادرات في فبراير كانت الصين ثم اليابان وتلتها كل من الهند وكوريا الجنوبية والإمارات.

أما أهم الدول الشريكة للواردات فكانت الصين ثم الإمارات والولايات المتحدة والهند وألمانيا على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عربات وطائرات.. "إحصاء فبراير" يكشف أهم سلع التصدير والاستيراد
سبق

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ،اليوم، أن إجمالي الصادرات لشهر فبراير الماضي بلغ 65.78 مليار ريال ، فيما بلغ إجمالي الواردات لنفس الشهر 40.37 مليار ريال وحجم التجارة 106.5 مليارات، فيما بلغ الميزان التجاري لهذا الشهر 25.41 مليار ريال.

وتصدرت المنتجات المعدنية أهم السلع المصدرة ، فيما كانت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المستوردة تلتها عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة.

وقالت "الإحصاء" ،في تقرير لها اليوم، إن أهم الدول الشريكة للصادرات في فبراير كانت الصين ثم اليابان وتلتها كل من الهند وكوريا الجنوبية والإمارات.

أما أهم الدول الشريكة للواردات فكانت الصين ثم الإمارات والولايات المتحدة والهند وألمانيا على التوالي.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:34 AM

عربات وطائرات.. "إحصاء فبراير" يكشف أهم سلع التصدير والاستيراد

بلغ حجم التجارة في الشهر نفسه 25.41 مليار ريال والميزان 25 ملياراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء ،اليوم، أن إجمالي الصادرات لشهر فبراير الماضي بلغ 65.78 مليار ريال ، فيما بلغ إجمالي الواردات لنفس الشهر 40.37 مليار ريال وحجم التجارة 106.5 مليارات، فيما بلغ الميزان التجاري لهذا الشهر 25.41 مليار ريال.

وتصدرت المنتجات المعدنية أهم السلع المصدرة ، فيما كانت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المستوردة تلتها عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة.

وقالت "الإحصاء" ،في تقرير لها اليوم، إن أهم الدول الشريكة للصادرات في فبراير كانت الصين ثم اليابان وتلتها كل من الهند وكوريا الجنوبية والإمارات.

أما أهم الدول الشريكة للواردات فكانت الصين ثم الإمارات والولايات المتحدة والهند وألمانيا على التوالي.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,351
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,669
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,631

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