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"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

من نسر أسمر.. قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

أوضح ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه استرجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.
جاء ذلك بعد تواصل منظمة "حياة الطيور"، الدولية مع المركز وتحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وسط المملكة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة
سبق

أوضح ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه استرجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.
جاء ذلك بعد تواصل منظمة "حياة الطيور"، الدولية مع المركز وتحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وسط المملكة.


11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
05:44 PM

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

من نسر أسمر.. قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
4,680

أوضح ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه استرجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.
جاء ذلك بعد تواصل منظمة "حياة الطيور"، الدولية مع المركز وتحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وسط المملكة.


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