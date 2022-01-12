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الأحوال المدنية: هذه المعلومات مهمة حول بطاقة الهوية الوطنية

الحصول عليها اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر قبل إتمام الـ 15 عاماً

حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدداً من المعلومات المهمة حول بطاقة الهوية الوطنية.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن الأسئلة الشائعة تتمثل في توقيت استخراج بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه بين سن 10 إلى 15 عاماً يكون الحصول عليها اختياريا، بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال الـ 15 عاما تصبح إلزامية.

وأفادت بأنه يمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ 6 أشهر "180 يوماً"، وليس من متطلبات التجديد إحضار صور شخصية أو ملء نماذج للخدمة إذا كان لدى الشخص صور وبصمة مسجلة في النظام.

وأضافت الأحوال المدنية في إنفوجرافيك على حسابها أنه يمكن إصدار أو تجديد أو استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة وتسلُّمها في أخرى، بشرط أن يتم تحديد ذلك قبل إتمام عملية التصوير، حيث لا يمكن تغيير موقع التسلُّم بعد ذلك.

ولفتت إلى أن مَن لا يستطيع الحضور لمكتب الأحوال المدنية لتسلُّم بطاقة الهوية يمكنه تفويض آخر عبر خدمة التفويض الإلكتروني أو إبلاغ الموظف بذلك قبل عملية التصوير.

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الأحوال المدنية: هذه المعلومات مهمة حول بطاقة الهوية الوطنية
سبق

حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدداً من المعلومات المهمة حول بطاقة الهوية الوطنية.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن الأسئلة الشائعة تتمثل في توقيت استخراج بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه بين سن 10 إلى 15 عاماً يكون الحصول عليها اختياريا، بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال الـ 15 عاما تصبح إلزامية.

وأفادت بأنه يمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ 6 أشهر "180 يوماً"، وليس من متطلبات التجديد إحضار صور شخصية أو ملء نماذج للخدمة إذا كان لدى الشخص صور وبصمة مسجلة في النظام.

وأضافت الأحوال المدنية في إنفوجرافيك على حسابها أنه يمكن إصدار أو تجديد أو استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة وتسلُّمها في أخرى، بشرط أن يتم تحديد ذلك قبل إتمام عملية التصوير، حيث لا يمكن تغيير موقع التسلُّم بعد ذلك.

ولفتت إلى أن مَن لا يستطيع الحضور لمكتب الأحوال المدنية لتسلُّم بطاقة الهوية يمكنه تفويض آخر عبر خدمة التفويض الإلكتروني أو إبلاغ الموظف بذلك قبل عملية التصوير.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
09:12 AM

الأحوال المدنية: هذه المعلومات مهمة حول بطاقة الهوية الوطنية

الحصول عليها اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر قبل إتمام الـ 15 عاماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
26,061

حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدداً من المعلومات المهمة حول بطاقة الهوية الوطنية.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن الأسئلة الشائعة تتمثل في توقيت استخراج بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه بين سن 10 إلى 15 عاماً يكون الحصول عليها اختياريا، بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال الـ 15 عاما تصبح إلزامية.

وأفادت بأنه يمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ 6 أشهر "180 يوماً"، وليس من متطلبات التجديد إحضار صور شخصية أو ملء نماذج للخدمة إذا كان لدى الشخص صور وبصمة مسجلة في النظام.

وأضافت الأحوال المدنية في إنفوجرافيك على حسابها أنه يمكن إصدار أو تجديد أو استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة وتسلُّمها في أخرى، بشرط أن يتم تحديد ذلك قبل إتمام عملية التصوير، حيث لا يمكن تغيير موقع التسلُّم بعد ذلك.

ولفتت إلى أن مَن لا يستطيع الحضور لمكتب الأحوال المدنية لتسلُّم بطاقة الهوية يمكنه تفويض آخر عبر خدمة التفويض الإلكتروني أو إبلاغ الموظف بذلك قبل عملية التصوير.

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20 أكتوبر
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