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تقييم غير متوقع.. ما موقف "كوشنر" من سياسة "بايدن" تجاه إيران؟

اعتبر الاتفاق النووي مع إيران لا يحقق الاستقرار في المستقبل

‬وصف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض الرئيس جو بايدن رفع العقوبات عن إيران قبل عودتها إلى الامتثال للاتفاق النووي، بالخطوة الدبلوماسية الذكية، في تقييم غير متوقع لسياسة الرئيس "بايدن"، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية أمام "ترامب"، أبو زوجة "كوشنر".

وذكر "كوشنر" في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأوردت "الشرق" مقتطفات منه اليوم (الاثنين)، أن إدارة "بايدن" كشفت للأوروبيين أن الاتفاق النووي مع إيران مات، وأن إطاراً جديداً فقط هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار في المستقبل.

وأشاد مستشار "ترامب" بإعطاء "بايدن" الأولوية في السياسة الخارجية للصراع مع الصين.

ولعب "كوشنر" دوراً رئيساً في السياسة الخارجية لإدارة "ترامب"، التي أسفرت عن الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، بعد مرور 3 سنوات على إبرامه في عهد سلفه باراك أوباما.

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تقييم غير متوقع.. ما موقف "كوشنر" من سياسة "بايدن" تجاه إيران؟
سبق

‬وصف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض الرئيس جو بايدن رفع العقوبات عن إيران قبل عودتها إلى الامتثال للاتفاق النووي، بالخطوة الدبلوماسية الذكية، في تقييم غير متوقع لسياسة الرئيس "بايدن"، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية أمام "ترامب"، أبو زوجة "كوشنر".

وذكر "كوشنر" في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأوردت "الشرق" مقتطفات منه اليوم (الاثنين)، أن إدارة "بايدن" كشفت للأوروبيين أن الاتفاق النووي مع إيران مات، وأن إطاراً جديداً فقط هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار في المستقبل.

وأشاد مستشار "ترامب" بإعطاء "بايدن" الأولوية في السياسة الخارجية للصراع مع الصين.

ولعب "كوشنر" دوراً رئيساً في السياسة الخارجية لإدارة "ترامب"، التي أسفرت عن الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، بعد مرور 3 سنوات على إبرامه في عهد سلفه باراك أوباما.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:02 PM

تقييم غير متوقع.. ما موقف "كوشنر" من سياسة "بايدن" تجاه إيران؟

اعتبر الاتفاق النووي مع إيران لا يحقق الاستقرار في المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬وصف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض الرئيس جو بايدن رفع العقوبات عن إيران قبل عودتها إلى الامتثال للاتفاق النووي، بالخطوة الدبلوماسية الذكية، في تقييم غير متوقع لسياسة الرئيس "بايدن"، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية أمام "ترامب"، أبو زوجة "كوشنر".

وذكر "كوشنر" في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأوردت "الشرق" مقتطفات منه اليوم (الاثنين)، أن إدارة "بايدن" كشفت للأوروبيين أن الاتفاق النووي مع إيران مات، وأن إطاراً جديداً فقط هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار في المستقبل.

وأشاد مستشار "ترامب" بإعطاء "بايدن" الأولوية في السياسة الخارجية للصراع مع الصين.

ولعب "كوشنر" دوراً رئيساً في السياسة الخارجية لإدارة "ترامب"، التي أسفرت عن الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، بعد مرور 3 سنوات على إبرامه في عهد سلفه باراك أوباما.

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