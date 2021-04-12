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الرياض.. 365 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الاختبارات غداً

من الصف الثالث وحتى السادس عن بُعد وخلال اليوم الدراسي

يؤدي، غداً الثلاثاء، 365252 طالباً وطالبةً من المرحلة الابتدائية، وذلك من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهراً.

يأتي هذا فيما تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وُجِد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام.

فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

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الرياض.. 365 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الاختبارات غداً
سبق

يؤدي، غداً الثلاثاء، 365252 طالباً وطالبةً من المرحلة الابتدائية، وذلك من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهراً.

يأتي هذا فيما تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وُجِد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام.

فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:37 PM

الرياض.. 365 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الاختبارات غداً

من الصف الثالث وحتى السادس عن بُعد وخلال اليوم الدراسي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
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يؤدي، غداً الثلاثاء، 365252 طالباً وطالبةً من المرحلة الابتدائية، وذلك من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهراً.

يأتي هذا فيما تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وُجِد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام.

فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

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