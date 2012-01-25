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الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات

دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أنه كان يستهدف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الأخير على الرياض".

وتابع البيان: "إن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

وأشار البيان إلى أنه يتم جمع المزيد من المعلومات حول الهجوم إلا أنه يبدو أنه محاولة لاستهداف المدنيين.

وأكدت الولايات المتحدة: "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها، ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين
سبق

دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أنه كان يستهدف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الأخير على الرياض".

وتابع البيان: "إن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

وأشار البيان إلى أنه يتم جمع المزيد من المعلومات حول الهجوم إلا أنه يبدو أنه محاولة لاستهداف المدنيين.

وأكدت الولايات المتحدة: "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها، ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:17 PM

الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات

A A A
خالد علي - الرياض
1
6,863

دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أنه كان يستهدف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الأخير على الرياض".

وتابع البيان: "إن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

وأشار البيان إلى أنه يتم جمع المزيد من المعلومات حول الهجوم إلا أنه يبدو أنه محاولة لاستهداف المدنيين.

وأكدت الولايات المتحدة: "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها، ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

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