النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تُشرك المتطوعين في تنظيم المصلين

للتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدة مساجد

قامت وحدة التطوع بتنفيذ مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، في مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء، بناءً على توجيه وإشراف مباشر من الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.

وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في جامع قباء 30 متطوعاً ومتطوعةً، وفي جامع القبلتين 25 متطوعاً، وفي جامع سيد الشهداء 20 متطوعاً ومتطوعةً.

يشار إلى أن عدد المتطوعين في المساجد في ازدياد، إضافةً إلى مراقبي المساجد الرسميين في المساجد؛ انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تُشرك المتطوعين في تنظيم المصلين
سبق

قامت وحدة التطوع بتنفيذ مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، في مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء، بناءً على توجيه وإشراف مباشر من الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.

وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في جامع قباء 30 متطوعاً ومتطوعةً، وفي جامع القبلتين 25 متطوعاً، وفي جامع سيد الشهداء 20 متطوعاً ومتطوعةً.

يشار إلى أن عدد المتطوعين في المساجد في ازدياد، إضافةً إلى مراقبي المساجد الرسميين في المساجد؛ انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
06:00 PM

"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تُشرك المتطوعين في تنظيم المصلين

للتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدة مساجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
1
340

قامت وحدة التطوع بتنفيذ مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، في مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء، بناءً على توجيه وإشراف مباشر من الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.

وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في جامع قباء 30 متطوعاً ومتطوعةً، وفي جامع القبلتين 25 متطوعاً، وفي جامع سيد الشهداء 20 متطوعاً ومتطوعةً.

يشار إلى أن عدد المتطوعين في المساجد في ازدياد، إضافةً إلى مراقبي المساجد الرسميين في المساجد؛ انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,258
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,387
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,266
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,577

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة