من المغرب إلى روسيا وإسرائيل.. هنا آخر تطورات كورونا في 5 دول

عدد الإصابات عالميًّا 786.536 حالة بينهم 165.660 من المتعافين

تتواصل أخبار فيروس كورونا على مدار الساعة من بلد لآخر، معلنة عن أرقام جديدة ووفيات تضاف وحالات تعافٍ تبعث الأمل؛ حيث كشفت آخر الأرقام العالمية عن ارتفاع عدد الإصابات حول العالم إلى 786.536 حالة بينها 165.660 متعافيًا و37.831 حالة وفاة.

وفي السطور التالية نستعرض آخر الأرقام في 5 دول.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن رصد 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة المغربية إلى 556 إصابة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات ظلت مستقرة في 33 حالة، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 15 حالة.

روسيا

تَماثَل 42 شخصًا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو، وقد سُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة، ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم أمس 30 مارس، بغضّ النظر عن أعمارهم؛ لافتًا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

تايلاند

أعلنت تايلاند، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة و127 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت تايلاند قد أعلنت، الأحد، 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي لديها وقتها إلى 1388 حالة.

التشيك

وفي التشيك، أُعلن تسجيل 184 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 3001 حالة.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 4831 حالة والوفيات إلى 17 حالة.

ووُضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص في ديوانه بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في آخر فصول محادثات تشكيل حكومة جديدة لمواجهة هذه الأزمة الصحية.

كذلك، أعلن الكنيست الإسرائيلي أن أعضاءه وموظفيه تلقوا تعليمات باتباع أوامر وزارة الصحة والدخول في حجر صحي إذا سبق لهم التواصل المباشر مع مستشارة نتنياهو.