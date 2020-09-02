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صاعقة تقتل وافدًا بقرية "بيرين" شرق الليث

أثناء هطول أمطار غزيرة

لقي وافد مصرعه عصر اليوم بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار، وذلك في قرية بيرين (٨٠ كلم شرق محافظة الليث).

وكان ثلاثة وافدين يقطنون في سكنهم الخاص بقرية بيرين، فضربتهم الصاعقة، وتسببت في وفاة أحدهم على الفور، فيما نجا الآخران.

وباشرت الحادثة شرطة محافظة الليث ممثلة في مخفر شرطة غميقة، ترافقها سيارة نقل الأموات، وتم نقل جثمان الوافد المتوفَّى لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت قرية بيرين قد شهدت عصر اليوم الأربعاء أمطارًا غريرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاعقة تقتل وافدًا بقرية "بيرين" شرق الليث
سبق

لقي وافد مصرعه عصر اليوم بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار، وذلك في قرية بيرين (٨٠ كلم شرق محافظة الليث).

وكان ثلاثة وافدين يقطنون في سكنهم الخاص بقرية بيرين، فضربتهم الصاعقة، وتسببت في وفاة أحدهم على الفور، فيما نجا الآخران.

وباشرت الحادثة شرطة محافظة الليث ممثلة في مخفر شرطة غميقة، ترافقها سيارة نقل الأموات، وتم نقل جثمان الوافد المتوفَّى لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت قرية بيرين قد شهدت عصر اليوم الأربعاء أمطارًا غريرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:37 PM

صاعقة تقتل وافدًا بقرية "بيرين" شرق الليث

أثناء هطول أمطار غزيرة

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عوض الفهمي - الليث
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1,850

لقي وافد مصرعه عصر اليوم بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار، وذلك في قرية بيرين (٨٠ كلم شرق محافظة الليث).

وكان ثلاثة وافدين يقطنون في سكنهم الخاص بقرية بيرين، فضربتهم الصاعقة، وتسببت في وفاة أحدهم على الفور، فيما نجا الآخران.

وباشرت الحادثة شرطة محافظة الليث ممثلة في مخفر شرطة غميقة، ترافقها سيارة نقل الأموات، وتم نقل جثمان الوافد المتوفَّى لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت قرية بيرين قد شهدت عصر اليوم الأربعاء أمطارًا غريرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب.

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