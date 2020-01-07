السعودية تجذب 400 مليون ريال من الدول الإسكندنافية خلال 4 سنوات

دول مجلس التعاون تستقطب 810 ملايين دولار أمريكي بحلول 2024

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في تدفق السياح القادمين إليها من الدول الإسكندنافية؛ وهي الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا خلال 4 سنوات وتجذب دول مجلس التعاون 810 ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2024 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2020.

وتوقع التقرير أن تشهد المملكة العربية السعودية ثاني أعلى معدل إنفاق للسياح الإسكندنافيين تليها البحرين بواقع 86،670،000 أي ما يقارب 400 مليون ريال سعودي، وستشهد دولة الإمارات النمو الأعلى على مستوى الإنفاق السياحي من قبل السياح الاسكندنافيين، والذي سيصل إلى 718 مليون دولار بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 36% عن معدلات الإنفاق عام 2018، في حين سيرتفع الإنفاق السياحي للرحلة الواحدة ليصل إلى 2،088 دولاراً".

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "شهد سوق السياحة الخارجي لدول الشمال نمواً متزايداً على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصل عدد الرحلات الخارجية التي قام بها سكان هذه الدول إلى 50.5 مليون رحلة خلال عام 2018 وحدة، موضحة أن هذا النمو الملحوظ يرجع إلى ارتفاع معدلات الدخل لمواطني دول الشمال والتي تعد من الأعلى على مستوى العالم، فضلاً عن كونهم من أكثر السياح إنفاقاً في العالم عندما يسافرون إلى الخارج.





وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على الاستفادة من قوتهم الشرائية عبر جذب واستقطاب المزيد منهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، شهد معرض سوق السفر العربي زيادة في عدد المندوبين والعارضين والحضور المهتمين بممارسة الأعمال التجارية وإبرام الصفقات مع الدول الاسكندنافية بنسبة 35% بين عامي 2018 و2019".



