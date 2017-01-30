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اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا

نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا؛ وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية".

وقام الفريق الطبي المكون من أطباء واستشاريين سعوديين خلال 6 أيام منذ انطلاق الحملة، بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات ولله الحمد، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجًا في محافظة حضرموت.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا؛ وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية".

وقام الفريق الطبي المكون من أطباء واستشاريين سعوديين خلال 6 أيام منذ انطلاق الحملة، بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات ولله الحمد، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجًا في محافظة حضرموت.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:18 PM

اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا

نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا؛ وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية".

وقام الفريق الطبي المكون من أطباء واستشاريين سعوديين خلال 6 أيام منذ انطلاق الحملة، بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات ولله الحمد، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجًا في محافظة حضرموت.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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