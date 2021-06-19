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"الحج" تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء النسك

اقتصرت على الأب والأخ والزوج والابن.. لإمكانية ربط بياناتهم

استبعدت وزارة الحج والعمرة، "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها أثناء أداء المناسك؛ قاصرة "المحارم" على: (الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الابن) فقط دون غيرهم.

جاء ذلك في رد الوزارة على سائلة حول إمكانية اصطحاب الخال أو العم عند أدائها مناسك الحج لهذا العام؛ حيث قالت وزارة الحج في معرض ردها: "‏‎غير متاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن) لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب".

وأفادت وزارة الحج والعمرة حين الإعلان عن آلية حج هذا العام الأسبوع الماضي؛ بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم مع عصبة النساء، أو بدون محرم؛ بينما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات لـ"المحرم"، هم: (الزوج، أو الأخ، أو الأب، أو الابن)؛ شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقًا بطلب منفصل.

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"الحج" تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء النسك
سبق

استبعدت وزارة الحج والعمرة، "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها أثناء أداء المناسك؛ قاصرة "المحارم" على: (الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الابن) فقط دون غيرهم.

جاء ذلك في رد الوزارة على سائلة حول إمكانية اصطحاب الخال أو العم عند أدائها مناسك الحج لهذا العام؛ حيث قالت وزارة الحج في معرض ردها: "‏‎غير متاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن) لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب".

وأفادت وزارة الحج والعمرة حين الإعلان عن آلية حج هذا العام الأسبوع الماضي؛ بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم مع عصبة النساء، أو بدون محرم؛ بينما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات لـ"المحرم"، هم: (الزوج، أو الأخ، أو الأب، أو الابن)؛ شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقًا بطلب منفصل.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:56 PM

"الحج" تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء النسك

اقتصرت على الأب والأخ والزوج والابن.. لإمكانية ربط بياناتهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استبعدت وزارة الحج والعمرة، "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها أثناء أداء المناسك؛ قاصرة "المحارم" على: (الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الابن) فقط دون غيرهم.

جاء ذلك في رد الوزارة على سائلة حول إمكانية اصطحاب الخال أو العم عند أدائها مناسك الحج لهذا العام؛ حيث قالت وزارة الحج في معرض ردها: "‏‎غير متاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن) لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب".

وأفادت وزارة الحج والعمرة حين الإعلان عن آلية حج هذا العام الأسبوع الماضي؛ بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم مع عصبة النساء، أو بدون محرم؛ بينما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات لـ"المحرم"، هم: (الزوج، أو الأخ، أو الأب، أو الابن)؛ شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقًا بطلب منفصل.

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