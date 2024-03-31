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"لعيون جدة" ينظف شاطئ المحافظة ضمن يوم ساعة الأرض العالمي

بمشاركة 2000 متطوع و55 فريقًا وبمشاركة جهات حكومية غدًا

تنطلق غدًا السبت ضمن فعاليات اليوم العالمي لساعة الأرض المبادرة السادسة لفريق "لعيون جدة" (غايتنا نظافة شواطئنا)، وذلك تحتإشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة ٥٥ فريقا تطوعيًّا، وأكثر من٢٠٠٠ متطوع، ومشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار وكرسي خالد بن سلطان للبيئة البحرية، ومشاركة شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات كشركة نسما الحديثة لإعادة التصنيع المحدودة.

وأوضح قائد ومؤسس فريق لعيون جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن المبادرات السابقة تم من خلالها جمع كميات كبيرة من المخلفات، وصلت إلىأطنان وأكثر.

وأضاف حمودة بأن رسالتهم أن تكون السعودية بلا مخلفات، وأن يحافظ كل مواطن وزائر على البيئة بجميع الشواطئ، وأن يتم إلقاء المخلفات في المكان المخصص لها، وأن لا يوجد أي عامل يلتقط المخلفات، وأن يكون هدف الكل سواء شبابًا أو أطفالاً إلقاء المخلفات في الحاويات.

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"لعيون جدة" ينظف شاطئ المحافظة ضمن يوم ساعة الأرض العالمي
سبق

تنطلق غدًا السبت ضمن فعاليات اليوم العالمي لساعة الأرض المبادرة السادسة لفريق "لعيون جدة" (غايتنا نظافة شواطئنا)، وذلك تحتإشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة ٥٥ فريقا تطوعيًّا، وأكثر من٢٠٠٠ متطوع، ومشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار وكرسي خالد بن سلطان للبيئة البحرية، ومشاركة شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات كشركة نسما الحديثة لإعادة التصنيع المحدودة.

وأوضح قائد ومؤسس فريق لعيون جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن المبادرات السابقة تم من خلالها جمع كميات كبيرة من المخلفات، وصلت إلىأطنان وأكثر.

وأضاف حمودة بأن رسالتهم أن تكون السعودية بلا مخلفات، وأن يحافظ كل مواطن وزائر على البيئة بجميع الشواطئ، وأن يتم إلقاء المخلفات في المكان المخصص لها، وأن لا يوجد أي عامل يلتقط المخلفات، وأن يكون هدف الكل سواء شبابًا أو أطفالاً إلقاء المخلفات في الحاويات.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
09:41 PM

"لعيون جدة" ينظف شاطئ المحافظة ضمن يوم ساعة الأرض العالمي

بمشاركة 2000 متطوع و55 فريقًا وبمشاركة جهات حكومية غدًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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تنطلق غدًا السبت ضمن فعاليات اليوم العالمي لساعة الأرض المبادرة السادسة لفريق "لعيون جدة" (غايتنا نظافة شواطئنا)، وذلك تحتإشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة ٥٥ فريقا تطوعيًّا، وأكثر من٢٠٠٠ متطوع، ومشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار وكرسي خالد بن سلطان للبيئة البحرية، ومشاركة شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات كشركة نسما الحديثة لإعادة التصنيع المحدودة.

وأوضح قائد ومؤسس فريق لعيون جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن المبادرات السابقة تم من خلالها جمع كميات كبيرة من المخلفات، وصلت إلىأطنان وأكثر.

وأضاف حمودة بأن رسالتهم أن تكون السعودية بلا مخلفات، وأن يحافظ كل مواطن وزائر على البيئة بجميع الشواطئ، وأن يتم إلقاء المخلفات في المكان المخصص لها، وأن لا يوجد أي عامل يلتقط المخلفات، وأن يكون هدف الكل سواء شبابًا أو أطفالاً إلقاء المخلفات في الحاويات.

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