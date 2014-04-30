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انطلاق فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي .. الثلاثاء المقبل

تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة برعاية أمير المنطقة ..

برعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة ، تنطلق مساء الثلاثاء المُقبل 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018 فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة ،وذلك بفندق زمزم بولمان بالمدينة المنورة .

ويهدف الملتقى الذي تحتضنه المنطقة على مدار أسبوعين إلى أن تكون المدينة المنورة حاضنة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من أشهر الخطاطين على مستوى المحلي و الإقليمي و العالمي بشكل سنوي بالإضافة إلى رفع مستوى الاهتمام بالخط العربي و المساهمة في نقل المعرفة إلى النشء و تكريم الخطاطين الذين حققوا اسهامات بارزة في هذا المجال خصوصاً في القرآن الكريم و المسجد النبوي الشريف إلى جانب سعى هيئة تطوير المدينة المنورة لإيجاد مناشط و فعاليات علمية متميزة ذات مستوى عالي لأهالي المدينة المنورة و ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف .

و يحظى هذا التجمع الفني المتخصص بمشاركة 50 خطاطاً من المتميزين في فنون الخط من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت و العراق و اليمن و سوريا و مصر و تونس و تركيا ، في إطار خطة البرنامج الثقافي للهيئة في العناية بالخط العربي كونه أحد الفنون فضلاً عن المساهمة في تنمية مهارات الخط و الزخرفة لدى الهواة و المبتدئين و تطلع البرنامج إلى تحويل فنون الخط و الزخرفة إلى مهنة احترافية .

و سيضم الملتقى الذي سيحظى أيضاً بمشاركة 8 سيدات من الخطاطات المتميزات في فنون الخط بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الفعاليات و ورش العمل و المحاضرات الإثرائية الموجهة للرجال و السيدات و التي ستعكس حيوية الخط العربي و آفاق الحرف العربي بطريقة فنية فضلاً عن استعراض العديد من التجارب الشخصية للخطاطين و تنظيم الجلسات التشاركية الكتابية و التعرف على التفاصيل الدقيقة في تشريح الحروف و تعلم التقنيات التي تساعد في تكوين الأعمال الفنية إلى جانب دراسة الثوابت و المتغيرات في فنون الخط العربي و الكتابات بمختلف الخطوط و مناقشة القضايا الفنية المعاصرة و إيجاد أفضل الحلول بطرق علمية و جمالية تجسد فنون الزخرفة و التذهيب في الخط العربي وطريقة اختيار الورق المناسب لتنفيذ اللوحات الفنية و العديد من المواضيع المتعلقة بفنون الخط والإبداعات الخطية المعاصرة .

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انطلاق فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي .. الثلاثاء المقبل
سبق

برعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة ، تنطلق مساء الثلاثاء المُقبل 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018 فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة ،وذلك بفندق زمزم بولمان بالمدينة المنورة .

ويهدف الملتقى الذي تحتضنه المنطقة على مدار أسبوعين إلى أن تكون المدينة المنورة حاضنة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من أشهر الخطاطين على مستوى المحلي و الإقليمي و العالمي بشكل سنوي بالإضافة إلى رفع مستوى الاهتمام بالخط العربي و المساهمة في نقل المعرفة إلى النشء و تكريم الخطاطين الذين حققوا اسهامات بارزة في هذا المجال خصوصاً في القرآن الكريم و المسجد النبوي الشريف إلى جانب سعى هيئة تطوير المدينة المنورة لإيجاد مناشط و فعاليات علمية متميزة ذات مستوى عالي لأهالي المدينة المنورة و ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف .

و يحظى هذا التجمع الفني المتخصص بمشاركة 50 خطاطاً من المتميزين في فنون الخط من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت و العراق و اليمن و سوريا و مصر و تونس و تركيا ، في إطار خطة البرنامج الثقافي للهيئة في العناية بالخط العربي كونه أحد الفنون فضلاً عن المساهمة في تنمية مهارات الخط و الزخرفة لدى الهواة و المبتدئين و تطلع البرنامج إلى تحويل فنون الخط و الزخرفة إلى مهنة احترافية .

و سيضم الملتقى الذي سيحظى أيضاً بمشاركة 8 سيدات من الخطاطات المتميزات في فنون الخط بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الفعاليات و ورش العمل و المحاضرات الإثرائية الموجهة للرجال و السيدات و التي ستعكس حيوية الخط العربي و آفاق الحرف العربي بطريقة فنية فضلاً عن استعراض العديد من التجارب الشخصية للخطاطين و تنظيم الجلسات التشاركية الكتابية و التعرف على التفاصيل الدقيقة في تشريح الحروف و تعلم التقنيات التي تساعد في تكوين الأعمال الفنية إلى جانب دراسة الثوابت و المتغيرات في فنون الخط العربي و الكتابات بمختلف الخطوط و مناقشة القضايا الفنية المعاصرة و إيجاد أفضل الحلول بطرق علمية و جمالية تجسد فنون الزخرفة و التذهيب في الخط العربي وطريقة اختيار الورق المناسب لتنفيذ اللوحات الفنية و العديد من المواضيع المتعلقة بفنون الخط والإبداعات الخطية المعاصرة .

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
07:12 PM

انطلاق فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي .. الثلاثاء المقبل

تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة برعاية أمير المنطقة ..

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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برعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة ، تنطلق مساء الثلاثاء المُقبل 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018 فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة ،وذلك بفندق زمزم بولمان بالمدينة المنورة .

ويهدف الملتقى الذي تحتضنه المنطقة على مدار أسبوعين إلى أن تكون المدينة المنورة حاضنة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من أشهر الخطاطين على مستوى المحلي و الإقليمي و العالمي بشكل سنوي بالإضافة إلى رفع مستوى الاهتمام بالخط العربي و المساهمة في نقل المعرفة إلى النشء و تكريم الخطاطين الذين حققوا اسهامات بارزة في هذا المجال خصوصاً في القرآن الكريم و المسجد النبوي الشريف إلى جانب سعى هيئة تطوير المدينة المنورة لإيجاد مناشط و فعاليات علمية متميزة ذات مستوى عالي لأهالي المدينة المنورة و ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف .

و يحظى هذا التجمع الفني المتخصص بمشاركة 50 خطاطاً من المتميزين في فنون الخط من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت و العراق و اليمن و سوريا و مصر و تونس و تركيا ، في إطار خطة البرنامج الثقافي للهيئة في العناية بالخط العربي كونه أحد الفنون فضلاً عن المساهمة في تنمية مهارات الخط و الزخرفة لدى الهواة و المبتدئين و تطلع البرنامج إلى تحويل فنون الخط و الزخرفة إلى مهنة احترافية .

و سيضم الملتقى الذي سيحظى أيضاً بمشاركة 8 سيدات من الخطاطات المتميزات في فنون الخط بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الفعاليات و ورش العمل و المحاضرات الإثرائية الموجهة للرجال و السيدات و التي ستعكس حيوية الخط العربي و آفاق الحرف العربي بطريقة فنية فضلاً عن استعراض العديد من التجارب الشخصية للخطاطين و تنظيم الجلسات التشاركية الكتابية و التعرف على التفاصيل الدقيقة في تشريح الحروف و تعلم التقنيات التي تساعد في تكوين الأعمال الفنية إلى جانب دراسة الثوابت و المتغيرات في فنون الخط العربي و الكتابات بمختلف الخطوط و مناقشة القضايا الفنية المعاصرة و إيجاد أفضل الحلول بطرق علمية و جمالية تجسد فنون الزخرفة و التذهيب في الخط العربي وطريقة اختيار الورق المناسب لتنفيذ اللوحات الفنية و العديد من المواضيع المتعلقة بفنون الخط والإبداعات الخطية المعاصرة .

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