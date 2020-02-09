القبض على شاب فيديو الفتاة والحبوب المحظورة
قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة.
واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.
وكانت فتاة ظهرت في مقطع فيديو، تناشد القبض على شاب قالت إنه مروّج المخدرات ويحاول إغراءها بالحبوب المخدرة، وقالت الفتاة إنها صوّرت وجهه، وسترفع إلى الجهات المختصة للقبض عليه.
القبض على شاب فيديو الفتاة والحبوب المحظورة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-02-09
قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة.
واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.
وكانت فتاة ظهرت في مقطع فيديو، تناشد القبض على شاب قالت إنه مروّج المخدرات ويحاول إغراءها بالحبوب المخدرة، وقالت الفتاة إنها صوّرت وجهه، وسترفع إلى الجهات المختصة للقبض عليه.
09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
04:22 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
05:21 PM
القبض على شاب فيديو الفتاة والحبوب المحظورة
قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة.
واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.
وكانت فتاة ظهرت في مقطع فيديو، تناشد القبض على شاب قالت إنه مروّج المخدرات ويحاول إغراءها بالحبوب المخدرة، وقالت الفتاة إنها صوّرت وجهه، وسترفع إلى الجهات المختصة للقبض عليه.