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وزير الثقافة: التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة: التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم
سبق

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
11:46 PM

وزير الثقافة: التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
30
49,128

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".

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