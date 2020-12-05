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100 متطوع يشاركون أمانة جازان في تنظيف الشواطئ

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

شاركت أمانة منطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم السبت، بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، حيث نفذ المتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة منطقة جازان بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بشواطئ وحدائق مدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بمشاركة عدد من متطوعي ومتطوعات الأمانة الذين أسهموا في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل تنظيف الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وغرس العديد من الشتلات في الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة جيزان.

وأكدّ "بن سعيدان" أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية؛ للرفع من التوعية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة الشواطئ والمنتزهات والحدائق وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على والواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق والمرافق البلدية العامة .

وأثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.

أمانة جازان يوم التطوع العالمي جازان اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 متطوع يشاركون أمانة جازان في تنظيف الشواطئ
سبق

شاركت أمانة منطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم السبت، بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، حيث نفذ المتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة منطقة جازان بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بشواطئ وحدائق مدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بمشاركة عدد من متطوعي ومتطوعات الأمانة الذين أسهموا في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل تنظيف الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وغرس العديد من الشتلات في الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة جيزان.

وأكدّ "بن سعيدان" أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية؛ للرفع من التوعية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة الشواطئ والمنتزهات والحدائق وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على والواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق والمرافق البلدية العامة .

وأثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
08:38 PM

100 متطوع يشاركون أمانة جازان في تنظيف الشواطئ

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

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فهد كاملي - جازان
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شاركت أمانة منطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم السبت، بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، حيث نفذ المتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة منطقة جازان بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بشواطئ وحدائق مدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بمشاركة عدد من متطوعي ومتطوعات الأمانة الذين أسهموا في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل تنظيف الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وغرس العديد من الشتلات في الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة جيزان.

وأكدّ "بن سعيدان" أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية؛ للرفع من التوعية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة الشواطئ والمنتزهات والحدائق وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على والواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق والمرافق البلدية العامة .

وأثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.

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