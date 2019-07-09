اختراع جديد من "سامسونج" يحول هاتفك إلى "معمل تحاليل متكامل"

قياس تركيبات الجسم وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يصل للجوال

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة يمكنها التحول من الهاتف الذكي إلى "معمل تحاليل متكامل".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرًا حول تسجيل "سامسونج" براءة اختراع جديدة تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "غلاكسي ووتش آكتيف" -بالتعاون مع الهاتف الذكي- عبارة عن "معمل تحاليل متكامل".

ويظهر من خلال براءة الاختراع الجديد، أن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة، سيمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يتم إرساله إلى الهاتف الذكي.

ويمكن لحزام ساعة سامسونج "غلاكسي ووتش آكتيف"، أن يقيس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان.

كما يمكنها أن تقيس نسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وتعمل تقنية ساعة "سامسونج" من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة؛ فيما تم إضافة إلكترودان آخران في الجزء الخارجي؛ بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج تلك التقنية الثورية في هاتفها وساعتها المرتقبة، التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.