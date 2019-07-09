النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختراع جديد من "سامسونج" يحول هاتفك إلى "معمل تحاليل متكامل"

قياس تركيبات الجسم وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يصل للجوال

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة يمكنها التحول من الهاتف الذكي إلى "معمل تحاليل متكامل".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرًا حول تسجيل "سامسونج" براءة اختراع جديدة تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "غلاكسي ووتش آكتيف" -بالتعاون مع الهاتف الذكي- عبارة عن "معمل تحاليل متكامل".

ويظهر من خلال براءة الاختراع الجديد، أن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة، سيمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يتم إرساله إلى الهاتف الذكي.

ويمكن لحزام ساعة سامسونج "غلاكسي ووتش آكتيف"، أن يقيس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان.

كما يمكنها أن تقيس نسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وتعمل تقنية ساعة "سامسونج" من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة؛ فيما تم إضافة إلكترودان آخران في الجزء الخارجي؛ بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج تلك التقنية الثورية في هاتفها وساعتها المرتقبة، التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
اختراع جديد من "سامسونج" يحول هاتفك إلى "معمل تحاليل متكامل"
سبق

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة يمكنها التحول من الهاتف الذكي إلى "معمل تحاليل متكامل".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرًا حول تسجيل "سامسونج" براءة اختراع جديدة تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "غلاكسي ووتش آكتيف" -بالتعاون مع الهاتف الذكي- عبارة عن "معمل تحاليل متكامل".

ويظهر من خلال براءة الاختراع الجديد، أن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة، سيمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يتم إرساله إلى الهاتف الذكي.

ويمكن لحزام ساعة سامسونج "غلاكسي ووتش آكتيف"، أن يقيس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان.

كما يمكنها أن تقيس نسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وتعمل تقنية ساعة "سامسونج" من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة؛ فيما تم إضافة إلكترودان آخران في الجزء الخارجي؛ بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج تلك التقنية الثورية في هاتفها وساعتها المرتقبة، التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:44 PM

اختراع جديد من "سامسونج" يحول هاتفك إلى "معمل تحاليل متكامل"

قياس تركيبات الجسم وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يصل للجوال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
5,476

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة يمكنها التحول من الهاتف الذكي إلى "معمل تحاليل متكامل".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرًا حول تسجيل "سامسونج" براءة اختراع جديدة تجعل من الساعة الذكية المرتقبة "غلاكسي ووتش آكتيف" -بالتعاون مع الهاتف الذكي- عبارة عن "معمل تحاليل متكامل".

ويظهر من خلال براءة الاختراع الجديد، أن الحزام الخاص بالساعة الذكية الجديدة، سيمكنه قياس تركيبات الجسم بالكامل، وتقديم وصف تفصيلي لها عبر تقرير يتم إرساله إلى الهاتف الذكي.

ويمكن لحزام ساعة سامسونج "غلاكسي ووتش آكتيف"، أن يقيس نسب وتكتلات الدهون في جسم الإنسان.

كما يمكنها أن تقيس نسب الرطوبة ومعدلات الأنسجة الدهنية وغير الدهنية في الجسم، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم ونسب السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وتعمل تقنية ساعة "سامسونج" من خلال إضافة "إلكترودان" في الجزء الداخلي من حزام الساعة؛ فيما تم إضافة إلكترودان آخران في الجزء الخارجي؛ بحيث يمكن أن يضع المستخدم أصبعين عليهما، للبدء في عمليات التحليل.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج تلك التقنية الثورية في هاتفها وساعتها المرتقبة، التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,799
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,616
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,897
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,586

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة