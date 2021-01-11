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"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ الدورات التدريبية لمشروع "مهارتي بيدي" بمأرب

المركز مستمر في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة في الأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر بمحافظة مأرب.
ونفّذ فريق المشروع دورة في مجال البيطرة بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، استفاد منها 22 متدربًا.
كما نفذ المركز دورة أخرى في صيانة وبرمجة الجوالات استفاد منها 42 متدربًا.
يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2" يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيًا واقتصاديًا.

كما واصل المركز أمس توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في محافظات عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء بالأردن. وتشتمل المساعدات على 1.565 حقيبة شتوية و3.130 بطانية، استفاد منها 7.825 فردًا بواقع 1.565 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع كسوة الشتاء لأسر اللاجئين في الأردن.

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"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ الدورات التدريبية لمشروع "مهارتي بيدي" بمأرب
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر بمحافظة مأرب.
ونفّذ فريق المشروع دورة في مجال البيطرة بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، استفاد منها 22 متدربًا.
كما نفذ المركز دورة أخرى في صيانة وبرمجة الجوالات استفاد منها 42 متدربًا.
يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2" يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيًا واقتصاديًا.

كما واصل المركز أمس توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في محافظات عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء بالأردن. وتشتمل المساعدات على 1.565 حقيبة شتوية و3.130 بطانية، استفاد منها 7.825 فردًا بواقع 1.565 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع كسوة الشتاء لأسر اللاجئين في الأردن.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
05:12 PM

"إغاثي" الملك يواصل تنفيذ الدورات التدريبية لمشروع "مهارتي بيدي" بمأرب

المركز مستمر في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة في الأردن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر بمحافظة مأرب.
ونفّذ فريق المشروع دورة في مجال البيطرة بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، استفاد منها 22 متدربًا.
كما نفذ المركز دورة أخرى في صيانة وبرمجة الجوالات استفاد منها 42 متدربًا.
يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2" يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيًا واقتصاديًا.

كما واصل المركز أمس توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في محافظات عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء بالأردن. وتشتمل المساعدات على 1.565 حقيبة شتوية و3.130 بطانية، استفاد منها 7.825 فردًا بواقع 1.565 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع كسوة الشتاء لأسر اللاجئين في الأردن.

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