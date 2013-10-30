في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً
مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.
في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-30
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
02:22 PM
في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.