النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية

لإحراز تقدم أسرع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد

دعت منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، صناع المنتجات الصيدلانية إلى توفير البيانات السريرية لجميع الأدوية واللقاحات الجديدة بسرعة أكبر، سواء التي حصلت على موافقات استخدام كاملة أو مشروطة للاستخدام الطارئ أو حتى المنتجات المرفوضة.

وطالبت بنشر تقارير التجارب السريرية دون أي تنقيح للمعلومات السرية لعدم تجاوز مصلحة الصحة العامة، بهدف التأكد من أن تكون نتائج البحوث في متناول جميع المشاركين في صنع القرار بشأن الرعاية الصحية، وبما يعزز الشفافية وصحة قاعدة الأدلة العلمية لإيجاد حلول لفائدة الصحة العامة.

وأشارت إلى أن نشر البيانات يسمح بالتقدم السريع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد المالية والبشرية، ويحسن من كفاءة برامج التنمية وتقليل تكاليف تطوير المنتجات والوقت، كما يسمح تحليل البيانات الثانوية بإيضاح صورة مختلفة أو مكملة للبيانات الرئيسة.

وحثت في بيان على ضرورة نشر البيانات فور الانتهاء من المراجعة التنظيمية لها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر للاحتفاظ بالبيانات السرية لفعالية وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق أو المرفوض دخولها للسوق، مشيرة إلى أن بعض مطوري الأدوية ينشرون فقط البيانات الإيجابية التي تدعم حصولهم على موافقات استخدامها، وبما يتعارض مع معايير السلامة.

وأوضحت أن جائحة (كوفيد 19) سلطت الضوء على الحاجة إلى البيانات الكاملة والسريعة لدعم الأكاديميين والباحثين والصناعة في تطوير اللقاحات والأدوية، ودعم السلطات الصحية في اتخاذ القرارات، ودعم مقدمي الرعاية الصحية في وضع المعايير والتدخلات المنقذة للحياة، ودعم ثقة الجمهور في المنتجات التي تُنشر.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة العالمية" تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، صناع المنتجات الصيدلانية إلى توفير البيانات السريرية لجميع الأدوية واللقاحات الجديدة بسرعة أكبر، سواء التي حصلت على موافقات استخدام كاملة أو مشروطة للاستخدام الطارئ أو حتى المنتجات المرفوضة.

وطالبت بنشر تقارير التجارب السريرية دون أي تنقيح للمعلومات السرية لعدم تجاوز مصلحة الصحة العامة، بهدف التأكد من أن تكون نتائج البحوث في متناول جميع المشاركين في صنع القرار بشأن الرعاية الصحية، وبما يعزز الشفافية وصحة قاعدة الأدلة العلمية لإيجاد حلول لفائدة الصحة العامة.

وأشارت إلى أن نشر البيانات يسمح بالتقدم السريع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد المالية والبشرية، ويحسن من كفاءة برامج التنمية وتقليل تكاليف تطوير المنتجات والوقت، كما يسمح تحليل البيانات الثانوية بإيضاح صورة مختلفة أو مكملة للبيانات الرئيسة.

وحثت في بيان على ضرورة نشر البيانات فور الانتهاء من المراجعة التنظيمية لها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر للاحتفاظ بالبيانات السرية لفعالية وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق أو المرفوض دخولها للسوق، مشيرة إلى أن بعض مطوري الأدوية ينشرون فقط البيانات الإيجابية التي تدعم حصولهم على موافقات استخدامها، وبما يتعارض مع معايير السلامة.

وأوضحت أن جائحة (كوفيد 19) سلطت الضوء على الحاجة إلى البيانات الكاملة والسريعة لدعم الأكاديميين والباحثين والصناعة في تطوير اللقاحات والأدوية، ودعم السلطات الصحية في اتخاذ القرارات، ودعم مقدمي الرعاية الصحية في وضع المعايير والتدخلات المنقذة للحياة، ودعم ثقة الجمهور في المنتجات التي تُنشر.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
06:28 PM

"الصحة العالمية" تدعو صناع الدواء للنشر السريع لجميع بيانات التجارب السريرية

لإحراز تقدم أسرع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
4
1,709

دعت منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، صناع المنتجات الصيدلانية إلى توفير البيانات السريرية لجميع الأدوية واللقاحات الجديدة بسرعة أكبر، سواء التي حصلت على موافقات استخدام كاملة أو مشروطة للاستخدام الطارئ أو حتى المنتجات المرفوضة.

وطالبت بنشر تقارير التجارب السريرية دون أي تنقيح للمعلومات السرية لعدم تجاوز مصلحة الصحة العامة، بهدف التأكد من أن تكون نتائج البحوث في متناول جميع المشاركين في صنع القرار بشأن الرعاية الصحية، وبما يعزز الشفافية وصحة قاعدة الأدلة العلمية لإيجاد حلول لفائدة الصحة العامة.

وأشارت إلى أن نشر البيانات يسمح بالتقدم السريع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد المالية والبشرية، ويحسن من كفاءة برامج التنمية وتقليل تكاليف تطوير المنتجات والوقت، كما يسمح تحليل البيانات الثانوية بإيضاح صورة مختلفة أو مكملة للبيانات الرئيسة.

وحثت في بيان على ضرورة نشر البيانات فور الانتهاء من المراجعة التنظيمية لها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر للاحتفاظ بالبيانات السرية لفعالية وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق أو المرفوض دخولها للسوق، مشيرة إلى أن بعض مطوري الأدوية ينشرون فقط البيانات الإيجابية التي تدعم حصولهم على موافقات استخدامها، وبما يتعارض مع معايير السلامة.

وأوضحت أن جائحة (كوفيد 19) سلطت الضوء على الحاجة إلى البيانات الكاملة والسريعة لدعم الأكاديميين والباحثين والصناعة في تطوير اللقاحات والأدوية، ودعم السلطات الصحية في اتخاذ القرارات، ودعم مقدمي الرعاية الصحية في وضع المعايير والتدخلات المنقذة للحياة، ودعم ثقة الجمهور في المنتجات التي تُنشر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,647
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,056
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,907

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة